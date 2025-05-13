洗頭水推薦2025｜達致紓緩/控油/修復！轉季減毛燥必備展順滑光澤

洗頭水推薦2025｜轉季易令頭皮的免疫力變差，導致出油問題更甚，因此需要更常清潔，以保持乾爽及衛生。若想減少頭油和頭皮屑，來避免出現尷尬情況，選對一支洗頭水非常重要。由於每人的髮質或頭皮各有不同，因此《01女生》特別精選出多款轉季必備的洗頭水，大家不妨參考！



洗頭水推薦1. Hair Recipe髮の食譜 綠茶柚子洗髮露 530ml

立即購買 （建議零售價HK$99）

由營養學家與美髮專家共同匠心開發的Hair Recipe髮の食譜，以食譜概念為不同頭皮與髮質量身訂製洗護產品。綠茶柚子洗髮露適合「油頭乾髮」的女生，打破市面一般髮品針對同一頭皮與髮質的設定。洗髮露無矽配方添加綠茶柚子精華，有助調節頭皮的水油平衡感，令頭皮於炎夏仍能保持全日清爽微涼，配合同系列頭皮頭髮精華髮膜令頭髮回復順滑水潤。

洗頭水推薦1. Hair Recipe綠茶柚子洗髮露，清爽頭皮，水潤髮絲。

洗頭水推薦2. OLAPLEX No.4修護重整洗髮水 250mL HK$295

特別適合因染燙而受損的髮質，結合高效保濕配方，讓頭髮更易打理，展現出女神光澤。洗頭水不含防腐劑、硫酸鹽及鄰苯二甲酸鹽，對頭皮更為健康無負擔。

洗頭水推薦2. OLAPLEX No.4修護重整洗髮水 250mL HK$295 (OLAPLEX)

洗頭水推薦3. 彩豐行 白麝香凝香洗髮露 500mL HK$49.9

一提到彩豐行，大部分人都會力推「白麝香系列」，由護手霜、沐浴露、洗護髮到香氣產品都有，大家可以隨意挑選所好。這款洗髮露，麝香味撲鼻、清新，加上特別添加維他命原B5及維他命B3等修復成分，讓整個洗謢過程更為舒適。

洗頭水推薦3. 彩豐行 白麝香凝香洗髮露 500mL HK$49.9（彩豐行官網）

洗頭水推薦4. 阿原 艾草修護舒緩洗頭水 250mL HK$220

忠於天然的阿原，其洗頭水連偏油性頭皮都適用，結合艾草的深層淨化功效，讓頭皮更清爽和舒適，並維護頭皮健康。洗頭水亦含珍貴植物精油成分，能夠調理活絡頭皮與髮絲，洗去多餘油脂，幫助秀髮倍感蓬鬆豐盈。

洗頭水推薦4. 阿原 艾草修護舒緩洗頭水250mL HK$220（阿原）

洗頭水推薦5. Hairoom 溫和去頭皮洗頭水 450mL HK$170

有效改善皮屑問題，並保濕舒緩頭皮，展現柔順秀髮。蘊含維他命原B5及有機蘆薈萃取液，可以快速滲透頭皮底，提供不俗的保濕力，結合羥吡酮（piroctone olamine），能夠因皮屑芽胞菌造成的頭皮屑問題，提升肌膚自體恢復力，進而達到彈潤、抗老的效果。

洗頭水推薦5. Hairoom 溫和去頭皮洗頭水 450mL HK$170（Hairoom 官網）

洗頭水推薦6. 50惠養潤豐盈洗髮露(舒壓性) 400mL HK$106

使用迷迭香及檸檬果精華萃取，加上日本香氛Smart Sleep專利技術，糅合出療癒舒壓的香氣，不但可以放鬆心情、改善睡眠質素，而且蘊含5種膠原蛋白，有效增強頭皮彈力，同時加倍鎖水、強韌髮根及預防斷髮。

洗頭水推薦6. 50惠養潤豐盈洗髮露(舒壓性) 400mL HK$106(曼秀雷敦 官網)

洗頭水推薦7. Aesop 均衡洗髮露 500mL HK$400

想潔淨頭皮同時不刺激的話，草本植物成份十分適合油性髮質選用。Aesop這款以草本植物為主要成份的均衡洗髮露，能夠清除多餘油脂，同時為秀髮帶來豐盈感和光澤。

洗頭水推薦7. Aesop 均衡洗髮露 500mL HK$400（Aesop官網）

洗頭水推薦8. 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 500mL HK$639

毛孔倒塞不單會令頭皮變油，更可能會導致脫髮等情況。要預防勝於治療，可以從洗護步驟中著手，這款維特健靈的洗髮露，一次過滿足洗髮與育髮需求，以納米技巧將5大營養要素，深入頭髮毛囊中，深層淨化同時激活毛囊，有助改善稀薄或脫髮，促進生髮。

洗頭水推薦8. 維新烏絲納米激活生髮洗髮精華露 500mL HK$639（維特健靈官網）

洗頭水推薦9. K18 Damage Shield pH損傷防禦洗頭水 250mL HK$300

居家亦能享受到專業髮廊級的修護及防禦效果？來自美國的K18，以科技研發的K18Peptide™技術注入產品，能夠讓頭髮維持在理想的基礎之上。這款pH損傷防禦洗頭水，當中的分子將選以最合適的 pH 值潔淨頭髮，同時溫和地分解並去除頭上污垢和油脂，不影響髮質同時打造亮麗髮質。

洗頭水推薦9. K18 Damage Shield pH損傷防禦洗頭水 250mL HK$300（Sephora）

洗頭水推薦10. 史雲遜Svenson A.P HAIR LOSS 4-6 防掉抗氧化洗髮水 250mL HK$430

自1956年於英國倫敦成立至今，品牌一直以科研為已任，能夠針對不同頭皮及頭髮問題。不論男女，掉髮問題同樣令人困擾，這款防掉抗氧化洗髮水中蘊含多元活性成分，如仿生肽、高效抗氧化元素及抗DHT（雙氫睾酮）因子等，透過互動增效，可激活毛囊幹細胞，有助改善掉髮及髮絲幼弱稀疏的問題，同時預防頭髮過早變白。