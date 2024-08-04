防脫髮｜5個常見洗頭壞習慣！洗髮前謹記先梳頭　告別禿頭危機

每次洗完頭總是頭髮掉滿地嗎？其實，掉髮問題很有可能就源於不良的洗髮習慣，錯誤的清潔和保養方式，很容易傷害髮質，進而造成髮絲脆弱和斷裂。



以下就整理出5個最常犯的「洗頭髮壞習慣」快來看看你是否有不小心踩雷，趕快注意這些小細節，就能從根本養出健康髮肌，不讓掉髮困擾找上門。

改善這5個日常洗頭錯誤習慣，保護髮絲，不再脫髮（點擊放大瀏覽）▼▼▼

5個常見錯誤洗髮習慣（pexels@Armin Rimoldi；01製圖）

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1. 洗髮前沒有梳頭

因為在外奔波忙碌了一整天，我們的頭髮上很容易沾附灰塵和細菌。建議在洗髮前可以先用寬尺梳簡單梳理一下髮絲，一來可以先進行第一步清潔，二來也能讓髮絲更柔順，避免後續洗髮過度搓揉、造成髮絲糾結和斷裂。

2. 洗髮水溫過高

頭髮就像是女人的第二張臉，所以頭皮也和臉部一樣需要細心呵護。所以在沖洗頭髮時，建議別使用太高溫熱水，抓30~35度水溫的水即可，不然水溫過高對毛囊會帶來很大的傷害，進一步加劇掉髮問題，尤其是在冬天天氣寒冷時更要注意別掉入這個小陷阱裡。

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3. 用指甲抓頭皮

用指甲抓頭皮其實是非常不健康的，因為長久下來會造成許多隱形小傷口，進而造成毛囊發炎，使得髮肌越來越不健康，髮根不穩固、頭髮越來越脆弱，平常洗髮時記得要以指腹，而非指尖搓揉頭皮唷~

4. 以為少洗髮就能防止掉髮

很多人都認為只要減少洗髮頻率就能預防掉髮，但其實這只是個迷思，因為清潔時的落髮屬於正常現象，但如果當我們為此，減少洗頭次數，甚至不洗頭，這時頭皮上會累積過多的油脂、污垢、細菌，導致毛囊阻塞，這時掉髮問題就準備找上門啦~所以，記得適時地清潔才能維持秀髮健康，專家也建議大家可以根據頭皮膚況來決定洗髮頻率，像是油性頭皮可以每天洗，中性頭皮則1~2天洗一次，乾性頭皮2~3天洗一次。

5. 頭髮沒有完全吹乾就睡覺

有時候洗完頭髮，總是感覺很累懶得動，甚至不想吹頭髮，但其實髮絲在濕髮的狀態下，反而更容易受到摩擦，造成髮絲掉落，甚至偏頭痛的困擾，所以大家還是要記得將頭皮與髮尾都吹乾再去睡覺，愛美絕不能偷懶。

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