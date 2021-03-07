撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-07 14:00

【洗頭護髮】季節轉換，頭髮也容易變得毛躁扁塌，或是總是掉得一地頭髮。想改善髮質，不必到髮型屋，只要跟隨日本頭髮保健專家的洗頭方法，與選用合適的髮膜，在家也可輕鬆「焗油」，三千煩惱絲便不再是你的煩惱！

日本專家列5大洗髮「NG」行為：以毛巾包裹或造成斷髮、掉髮？

洗髮是日常事，不過正確的洗髮方法，卻未必人人知曉。日本TBS電視台的《名医のTHE太鼓判》，就邀來頭髮保健專家濱中聰子博士，示範了正確的洗髮方法。原來很多洗髮習慣，都在慢慢傷害我們的頭髮，只要跟隨濱中博士，就可大大減少掉髮的情況？

高海寧以毛巾包裹濕髮，保健專家濱中聰子博士不太建議。（高海寧@小紅書）

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不少女生勤用面膜，卻很少使用髮膜，那髮膜如何使用效果最佳？(choisaaaa@IG)

最新台灣UrCosme10大髮膜推薦：第1位比Fino效果更佳？

到髮型屋焗油，動輒千元，不少女生會選擇在家作日常護理。日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》早前邀來專業髮型師指教髮膜的正確使用方法，指正確的使用順序應為洗頭水、髮膜、護髮素，這樣才可由內到內到外修護髮絲；而他也不建議大家徒手塗抹在頭皮上，應以使用洗髮梳，均勻地塗在頭髮上。

不過，髮膜選擇眾多，哪一款價格實惠又有效呢？以下整理美容網站UrCosme更新至3月5日的髮膜暢銷排行榜，第1位比Fino更便宜、效果更佳？

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