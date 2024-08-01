結婚Gel甲如何揀？新娘美甲款5推薦！美甲師教日常保養防刮花貼士

【結婚指甲/新娘指甲/新娘美甲】結婚是人生大事，相信每位女生都想以最好狀態出嫁，即使是指甲這些極細微的地方都力求完美，做到極致。美甲款式眾多，到底哪一款最適合你？平日如何保養指甲，避免刮花或脫色？《01女生》邀請到美甲師Lani為大家分享人氣美甲款式、揀選適合自己美甲款式的貼士，及日常保養建議，各位準新娘必睇！



新娘美甲提案：經典法式、單色最耐看

婚禮當天，在敬茶、祝酒、拍攝合照時，指甲都會成為焦點。如果平日沒有做美甲習慣，Lani建議新娘子可以根據膚色、風格而選擇，更可配合婚紗而用上簡約的款式。避免揀選過於誇張的款式而喧賓奪主。而今年主打簡單顯優雅的款式，可以選擇漸變、淺色的美甲，更顯優雅大方。

新娘美甲推薦｜1. 經典法式

主要以裸粉色調或透明色為底色，再用乳白色在指尖畫上半月型線條，可以說是最耐看、最經典的婚甲。想更有個人特色的話，可以選擇高貴優雅的貓眼法式、閃粉法式，亦可配上同色系的鏡面甲款，更顯指甲質感。

新娘美甲推薦｜1. 經典法式 (圖片由受訪者提供)

新娘美甲推薦｜2. 淺色單色

近年美甲潮流麵以簡約為主，單色甲款更是百搭長青，一年四季都合適。而婚甲的話，避免揀選深色系，可選擇裸色系或暖色系，如淺粉色、裸色、仙子粉、珍珠色及乳白色等，顯白又簡潔。

新娘美甲推薦｜2. 淺色單色 (圖片由受訪者提供)

新娘美甲推薦｜3. 簡約圖案

不少新娘都會按個人喜好、婚禮場地主題來決定甲款，而漸變、花卉元素都是今年熱門款式，可以搭配任何色調之餘，亦永不退流行。

新娘美甲推薦｜3. 簡約圖案 (圖片由受訪者提供)

新娘美甲推薦｜4. 混搭風格/暈染款

如果有心目中有多於一個的喜好，就可以選擇2至3個款式配搭，如簡單雲染、線條、金箔、閃粉、貝殼、水彩等。另外，亦可以配搭適量的飾品，突顯個人特色。

新娘美甲推薦｜4. 混搭風格/暈染款 (圖片由受訪者提供)

新娘美甲推薦｜5. 低調華麗款

如果擔心上述款式過於單調簡約的話，可以先以自然色漸變做底色，再加上閃石、閃片、珍珠、立體鑽石等元素點綴，低調又奢華。

新娘美甲推薦｜5. 低調華麗款 (圖片由受訪者提供)

做Hard Gel，還是Soft Gel？

Lani 表示，如情況許可下，建議新娘做建構式凝膠 (Hard Gel)，它擁有最高硬度及彈性，可維持3至4星期。另外，它可增加指甲厚度，更好地承托閃石裝飾、魔鏡線條及立體造型，為指甲提供最好的保護。

美甲後需保養！8個壞習慣易傷指甲

Lani提醒，美甲後要小心護理及保養，以下8大日常生活習慣會令凝膠不再牢固，出現刮花、脫色，甚至剝落斷裂情況。

1) 工作/做家務時經常觸碰指甲

2) 天生手足多汗

3) 撕咬指甲

4) 指甲容易出油

5) 指甲偏軟身

6) 雙手經常碰水

7) 用酒精消毒雙手

8) 經常長時間戴手套

日常保養指甲方法1. 改變手指用力方式

應用「指腹」做事，避免使用「指尖」，特別是上班一族在用電腦處理文書工作時，建議用「指腹」打鍵盤，減少指甲裂開的機會。

日常保養指甲方法2. 避免刺激雙手

在工作或做家務時，如需要接觸刺激性液體，如強酸、強鹼、熱水、油份等，請戴上手套保護雙手，避免直接碰觸與浸泡。

日常保養指甲方法3. 避免直接接觸易染色的食物

如果做了淺色系指甲，當接觸紅肉火龍果、芒果及咖喱等色素較重的食物時，指甲也可能會染色。