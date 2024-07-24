準新娘試妝前必讀！臥蠶/濃眼妝非人人適合 化妝師：越簡單越耐看

【新娘妝/新娘化妝/新娘造型】雖說新娘造型看似大同小異，但每位女生喜歡的風格不同，或多或少都希望結婚當天能展現獨一無二的美。到底在試妝、確定妝容前有甚麼考量？怎樣才找到適合自己的新娘妝呢？《01女生》找來化妝師Marie，和大家分享新娘揀選適合你面形及氣質的新娘妝心得，呈現似有還無的高級妝感。



相信大家平日在網上都會接觸到各式各樣的化妝靈感，例如充滿無辜感的臥蠶妝、濃密誇張睫毛妝、立體飽滿的「嘟嘟唇」等。如果將這些潮流元素融入新娘妝之中，多年後再翻看婚照，可能你也會感到後悔莫及。因此，越是簡單自然的妝容，反而越耐看、不退流行。

無妝勝有妝！3重點選出最適合的妝容

根據過往多年的化妝經驗而談，Marie認為看似簡潔溫柔、透薄妝感的妝容反而最能經得起時間考驗，亦可修飾面形，呈現每個女生最獨特一面。而在試妝前，她亦有以下3大建議給準新娘們，希望大家都可以勇敢自信地向化妝師表達想法。

無妝勝有妝！3重點選出最適合的妝容 (受訪者提供)

選出命定妝容貼士｜1. 集中改善1個面部缺點

化妝不是隨波逐流就等於合適，而是要根據自己的五官、臉型而定。要知道人無完美，接受自己面部缺點，再加以修飾淡化，同時保留個人特色，這樣看起來才是高級，成為真正的有感化妝。

選出命定妝容貼士｜2. 強化優點/特色

修飾面部缺點後，就要突顯自己的五官優點，這才是高級感化妝的王道。例如你的皮膚白晢細嫩，只需化出透薄水潤底妝即可，不要盲目追求完美無瑕妝容，而不停疊加遮瑕膏及蜜粉，令到妝容變到厚重，充滿面具感。

選出命定妝容貼士｜2. 強化優點/特色 (受訪者提供)

選出命定妝容貼士｜3. 認清風格 大膽嘗試混搭妝

了解自己五官長相後，就可以根據特點找出屬於自己的風格，如歐美混血風、清純日韓風、簡約仙氣的古代國風等。如果你是結合了兩種風格的特質，不妨要求化妝師做出混合風格的妝容。例如臉型長，身形高䠷的女生，適合歐美自然眉及貓眼妝，配上韓風配色的唇妝，展現個人魅力。