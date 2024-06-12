小麥肌/健康膚色女生如何揀選新娘妝？1招令胭脂顯色 輪廓更分明

【新娘化妝/新娘妝/健康膚色新娘】近年不少女生都熱愛戶外運動，更曬得一身健康性感的小麥肌膚色。其實比起肌膚白皙的女生，小麥膚色女孩在新娘妝及婚禮造型上，可以更大膽地嘗試更多，突顯個人魅力。到底怎麼自己適合小麥肌？而小麥肌新娘應該如何揀選新娘妝？《01女生》找來化妝師Marie，和大家分享成為小麥肌新娘的3大條件，以及小麥肌新娘妝容的注意事項。



相信絕大部分人都會認為「一白遮三醜」，皮膚越清麗亮白就代表越美，亦令不少愛美一族費盡心思追求零瑕疵、白皙肌膚。其實，只要活得健康自在、忠於自己，擁有小麥肌膚色同樣都是自帶高級感，更加容光煥發。所以，擁有健康膚色的你，不妨好好勇於放大自身優點，散發你的自信美。

小麥肌女生必知！揀選新娘妝5大注意事項

小麥肌女生揀選新娘妝5大注意事項 (IG@auntielimemarie)

小麥肌新娘妝容重點｜1. 膚色均勻比白更重要

健康膚色絕對不代表醜，更不用以白遮醜。如果在小麥肌上勉強地塗上白色粉底，效果只會變灰及顯得氣色不好。

因此，選擇新娘妝時，應該注意化妝師能將小麥肌膚色不均的地方變得均勻自然。如果真的喜歡比較明亮的膚色，可以要求化妝師在打高光的位置，如蘋果肌、鼻樑、下巴、鼻基底等用上啞色高光，令輪廓更分明。

小麥肌新娘妝容重點｜2. 利用光影修飾五官

如果自問五官輪廓較深及佔比較大，可以參考歐美妝打光影的方法。不過要注意，亞洲女生應縮小用光影的範圍，這樣妝感光澤才更自然。

小麥肌新娘妝容重點｜3. 用胭脂打造好氣色

如果認為胭脂難顯色，建議塗上粉底之前，可以先用胭脂膏打底，然後再上粉底及碎粉，這樣可以做到白裏透紅的妝感，而胭脂膏份量可以「重手」一點，否則未能透出紅潤氣息。

小麥肌新娘妝容重點｜3. 用胭脂打造好氣色(IG@auntielimemarie)

小麥肌新娘妝容重點｜4. Pre-wedding選用低飽和色

小麥肌女生如想突顯出溫柔感，可選用和本身膚色接近的顏色，以低飽和色打造立體度，更能打造輕歐美風。假如拍攝在戶外地方拍攝Pre-wedding ，這樣的柔和淡妝和大自然景色十分配合。

小麥肌新娘妝容重點｜5. 嘗試輕歐美妝或泰妝

近年日本及韓國的妝容大受歡迎，主要是妝容強調散發可愛氣息及突顯女生的無辜感。不過，即使是最深色號的粉底，對香港女生仍然太白，所以健康膚色的女生亦未必合適。

而歐美及泰妝雖然強調充滿毛流感的野生眉、混血感妝容，但亦有較溫柔的妝容去突出五官，主要是以胭脂膏呈現出面頰光澤，充分發揮小麥肌健康膚色的優勢。

Marie：如果美白太難，不如美黑

明白到變白之路不易走，再加上做到真正白滑肌需時長，所以如果時間不足的話，健康膚色女生不妨考慮把自己曬黑，以小麥肌迎接大日子。Marie 建議，假如符合以下3個條件的話，不妨嘗試「美黑」養成古銅小麥肌。

成為小麥肌女生的3條件(IG@auntielimemarie)

成為小麥肌條件1：天生黑肉底



假如自問天生皮膚黃，無論怎麼努力都做不到白淨皮膚的話，不如考慮曬得一身均勻的古銅膚色，看起來非常健康精神之餘，亦可掩蓋天生的蠟黃膚色。

成為小麥肌條件2：豐滿身形



如果身形較圓潤飽滿，臀部線條渾圓的話，這類女生只要一曬黑，就會有種風情萬種的感覺。但如果是瘦小身材，加上小五官，再曬黑的話，容易顯得有點營養不良。

成為小麥肌條件3：中等身形



假如身材勻稱，帶點結實肌肉的話，曬黑後也會顯得十分有女人味。在夏天，小麥色肌膚更令讓你自帶光澤感。