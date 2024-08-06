巴黎奧運｜迪卡儂或成大嬴家？提供義工服裝成移動廣告、推動轉型

【巴黎奧運｜迪卡儂】巴黎作為今屆奧運舉辦的主場地，由各項賽事的場地、設施、Chaumet製作的獎牌、Louis Vuitton設計的獎牌箱及火炬箱、由Hermès合作藝術家所繪畫的海報等等，在每一個細所中均注入「時尚之都」的魅力，不愧被譽為「最奢華的一屆奧運」！

但數到今屆奧運最成功的宣傳，不能忽略了DECATHLON 迪卡儂，原來早在不經意間已成功常曝光於鏡頭前。迪卡儂是今屆奧運的官方合作夥伴，負責提供4萬5千名義工的服裝、比賽所需服裝、特殊裝備等﹐共且是設計、生產以及運輸，當中牽涉到甚多工序，但都是順利又完美地完成此項任務。



巴黎奧組委主席 Tony Estanguet於2024年7月26日在法國巴黎Place du Trocadero舉行的開幕式上發表演說時，為他撐傘的義工正正穿著由迪卡儂提供的服裝（IG@decathlon）

迪卡儂獲巴黎奧組委青睞只因是法國品牌？

DECATHLON 迪卡儂相信在許多人印象中是一家運動用品專門店，但它又是如何獲得巴黎奧組委的青睞呢？第一時間想到迪卡儂是在1976年於法國一小鎮成立，慢慢成長為全球最大的運動用品店之一，品牌無論是背景還是於運動用品界都相當符合。

但巴黎奧組委選擇DECATHLON 迪卡儂，也並不是只考慮這麼簡單的因素，而且品牌近年努力轉型的定位、品牌理念以及完整生產線，在各方面的優勢下，迪卡儂無疑是最佳選擇。

迪卡儂是巴黎奧運會官方合作商之一（IG@decathlon）

迪卡儂接下4萬5千名義工的服裝任務 成最佳廣告

迪卡儂又是為何會接下只此任務？要知道品牌所需投入的成本是相當高，除了要負責設計、生產、運輸還要派遣人力在會場派發服裝，但在巴黎奧組委提出邀請時﹐是欣然接受了。只因迪卡儂需要一個向世界宣告及證明，品牌已成功轉型為專業運動品牌，並擁有一條優秀又完整的生產鏈，而奧運會官方合作的服裝供應，無疑是最佳的廣告。

迪卡儂展品牌設計及生產實力（IG@decathlon）

迪卡儂展品牌設計及生產實力

迪卡儂這次主要負責製作4萬5千名義工服裝，為其設計了漸層藍綠的服裝，並配上法國海軍水手標誌條紋作點綴，有著夏日清爽的感覺又能突顯出運動感。此外服裝更是一改以往的POLO款式改成短領上衣，讓人眼前一亮。在面料選擇上，這套義工服裝使用回收聚酯製成，但同樣兼具透氣、耐磨、防水以及收納等多重需求，是達專業級運動規格，又符合今屆奧運的環保核心。

迪卡儂還準備了外套、防風背心、⻑短褲子、襪子、運動鞋、頭巾、腰包及手提包等（IG@decathlon）

迪卡儂還準備了外套、防風背心、⻑短褲子、襪子、運動鞋、頭巾、腰包及手提包等﹐設計同樣相當用心，像是運動外套和長褲採用了可拆卸設計，讓義工們可因為天氣變換成無袖外套和短褲，此用心設計不僅讓義工們愛不釋手，還吸引到不少選手想入手一套。

迪卡儂產品覆蓋多種運動項目（IG@decathlon）

迪卡儂擁完整生產線

迪卡儂是於1976年成立，至今已擁48年歷史，多年來以高性價的運動服飾及用品，吸引眾運動愛好者，且由熱門運動到小眾運動的裝備都能找到，漸漸成全球最大的運動用品店之一。要為用家們提供如此物美價廉的運動用品，自家成立完整生產線定必是最優選擇，不僅能壓低價格還能保證產品品質。

據迪卡儂曾公開提及目前於法國各地共擁有10個生產研發中心，選址更是因應不同運動項目產品選擇，由沿海到山區都有，務求設計及製作出最貼切的運動需求產品。正正此完整生產線使迪卡儂接到此巴黎奧運義工服裝任務時，向眾人展現出他們的實力。

迪卡儂成功把握每個時機提高品牌知名度（IG@decathlon）

迪卡儂成功把握每個時機

今年3月時，迪卡儂宣布將正式轉型為專業運動品牌，將覆蓋超過70種運動項目的產品，整型合併為9大運動專業類別及4大高階專業品牌，務求為運動愛好者提供高質的產品。迪卡儂轉型碰上巴黎奧運，而品牌接下設計及製作義工服裝任務，讓他們穿上並分布於各個比賽項目和場地中，無疑是最佳的「移動式」廣告。