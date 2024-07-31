巴黎奧運頒獎不見吉祥物竟變成神秘長禮盒！出自Hermès合作藝術家

巴黎奧運會進行得如火如荼，已有不少獎牌得主誕生，但有不少觀看頒獎禮的人，都可能有一個疑問，為何不見吉祥物公仔或鮮花？今年巴黎奧運會的每位得獎者，在戴上獎牌後都會收到一個約40cm的長盒子，讓不少人都不禁好奇盒子中是甚麽？原來當中裝的是由法國藝術家Ugo Gattoni所繪製巴黎奧運特製海報，耗時2,000小時才完成，畫作中更是暗藏許多奧運及法國巴黎相關的小細節，為求讓頒獎禮更具意義。



江旻憓奧運奪金牌（Getty images）

張家朗奧運奪金牌（Getty images）

這張由法國藝術家Ugo Gattoni所繪製的巴黎奧運特製海報，是歷史上首次將奧運和殘奧「二合為一」的海報。海報的左邊是夏季奧運會，右邊則是殘奧會，它們分開時是各自獨立的，但當拼在一起時又會是完整彼此，完美展現出奧林匹克和平、友愛和團結的精神。

法國藝術家Ugo Gattoni所繪製的巴黎奧運特製海報（Getty images）

海報上共繪畫了29個奧運會項目以及18個殘奧會項目，其中就包括了今屆新增的霹靂舞、攀登滑板和滑浪，還有歷史上首次出現的「全民馬拉松」，非常有收藏價值！此外為宣揚兩性平等精神，在海報上的出現4000位男女生，Ugo Gattoni是特地將他們各佔一半數量，相當用心。

巴黎奧運特製海報上共繪畫了29個奧運會項目以及18個殘奧會項目（Getty images）

除了可以看到運動項目外，還暗藏許多細節，包括了今屆吉祥物「Phryge」、巴黎鐵塔、凱旋門等法國標誌性建築物，送上此海報予選手有著將這次奧運會的回憶帶走的意味，無疑是很用心的禮物。

法國藝術家Ugo Gattoni擅長以畫筆將他腦海奇妙又複雜的城市景觀展現於大眾眼前（Getty images）

這張如此用心的巴黎奧運海報，是如上述所提到一樣是由法國藝術家Ugo Gattoni所繪製，他大多的作品都是以超現實和以細緻的畫風呈現，擅長以畫筆將他腦海奇妙又複雜的城市景觀展現於大眾眼前，在他的創作中每一個角落和細節都是充滿着驚喜，非常豐富細膩。

Ugo Gattoni為Hermès創作了多條絲巾，以「Hippopolis」最為有名（IG@ugogattoni）

Ugo Gattoni的美妙創作成功吸引眾品牌的注意，他曾與Cartier、Rolex 勞力士、Diptyque等品牌合作，但數到最特別和讓人印象深刻的定必是曾為Hermès創作了多條絲巾，分別是「Hippopolis」和「The Battery New York」。其中「Hippopolis」是如今品牌最有名的一款，作品是以馬為元素的巴黎城市，他以馬為重心再添上巴建築物，配上柔和的色彩，猶如一個奇幻的馬戲團，推出瞬間成熱門款式。

如今，Ugo Gattoni的合作再加上了為巴黎奧運設計海報，作為法國人的Ugo Gattoni定必深感榮幸和驕傲。