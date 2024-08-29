蜜粉推薦｜實試4款全日不溶妝：CT粉質輕盈、GIVENCHY粉嫩好氣色

【定妝產品｜蜜粉】想要維持全日完整又乾淨妝容，在完成底妝後必不可少使用定妝產品，尤其在香港一年四季的氣候都較潮濕，更考驗蜜粉或蜜粉餅的定妝能力。這次《01女生》記者就分享了4款即使在悶熱夏季時使用，仍能好好保護妝容的蜜粉及蜜粉餅，大家都可以參考一下！



蜜粉推薦1. Charlotte Tilbury 輕盈無瑕蜜粉 HK$420

Charlotte Tilbury的蜜粉餅，一直都是擁有很高評價，筆者的用後感亦是如此。蜜粉餅的粉質很輕盈細滑，不論是配合使用粉撲還是蜜粉掃，都能做到均勻且有微微修飾瑕疵效，此外有添加保濕成分，所以不會有出現乾紋情況。而外觀上採用了玫瑰金鏡面設計，薄身且線條俐落，很適合攜帶外出使用。

蜜粉推薦2. HUDA BEAUTY 輕透紗光柔膚蜜粉餅 #Cherry Blossom HK$345

HUDA BEAUTY的蜜粉餅粉質順滑，上妝後是柔和又低調的亮澤感，但不會有厚重感。筆者選擇的色號是#Cherry Blossom，是帶有微微櫻花粉色，很適合氣息不佳日子使用，可能膚色變得粉嫩，亦很適合淺至中度膚色的人群使用。筆者還很喜歡它擺放粉撲的位置和設計，它是放在蜜粉餅底下一層，更設計了透氣洞，使用方便又乾淨。

蜜粉推薦3. GIORGIO ARMANI beauty 升級版零瑕持久粉餅 HK$655

GIORGIO ARMANI beauty的蜜粉餅是筆者最常用的蜜粉餅，已經用到可見底！粉質是很輕盈清爽，尤其是透明蜜粉，在上妝後不會影響原本底妝的亮澤度，肌膚觸感亦是細滑。蜜粉餅亦有內附粉撲，外出攜帶使用亦是非常方便。

蜜粉推薦4. GIVENCHY 精緻版高級訂製稜鏡四色蜜粉 #VOILE ROSÉ N3 HK$295

GIVENCHY的四色蜜粉同樣是相當熱門的產品，在去年推出了精緻版，相對以往的尺寸小不少，對於外出時或者旅行時使用都非常方便！這款蜜粉筆者選擇了#VOILE ROSÉ，粉嫩的色調可調和暗啞或蒼白膚色，添加自然紅潤好氣色，妝容都可以粉嫩感。