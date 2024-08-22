28歲港女獨闖韓國引皮膚管理課程 剖析兩地對「美」的追求和差異

100種女生｜在韓國美容文化影響下，大眾對於「美」有了更多不同的定義和追求，如所周知韓國醫學美容業尤其發達，使得變美這條路上多了些途徑。在多年前，剛中學畢業的袁蕙恩（Vivian）就看準這時機，隻身前往韓國進修韓式皮膚管理，更發展成事業並引進回港。而她多年在韓和香港從事美容業的經驗，也對港韓兩地女生對美的追求，有著不同的見解。



韓國給人的印象，人均擁有透亮水光肌，而筆者對於Vivian的第一印象也是如此，正正體現到出色等韓式皮膚管理。但護膚，又是如何發展成一門事業呢？Vivian娓娓道來，在她剛中學畢業後憑著對韓式美容的興趣和一腔熱誠，隻身前往韓國SBS電視台美妝學院修選美容專科，更是該校首位香港畢業生。

Vivian隻身前往韓國進修韓式皮膚管理，更發展成事業並引進回港（黃寶瑩 攝）

疫情下萌生的創業

全球難忘的3年多疫情，當中美容業是大受影響的一群，不巧也是Vivian韓國畢業回港發展的時候，只能停下腳步。而正因如此，讓Vivian萌生了與母校合辦韓式皮膚管理課程，將此引進香港，讓更多人真正認識韓國皮膚管理。所以她再次去到韓國，與學校詳談並取得認可，在去年（2023年）以合作形式開始於香港推出皮膚管理創業課程，使有意投身美容業的女生在港也是學習到正宗的韓式美容技術，以及可在通過考核下獲SBS修業資格證。

Vivian與韓國SBS電視台美妝學院合辦韓式皮膚管理課程，並將此引進香港（圖片由受訪者提供）

現時Vivian不僅在香港獨資創辦自己的美容教學工作室，在韓國也擁有自己的事業和家庭，為兼顧自己熱愛的事業，選擇了港韓兩邊來回兼顧。在韓國Vivian除了發展修韓式皮膚管理的教學外，還有兼任港韓兩地醫療旅遊服務的工作，在她的觀察來看，兩個不同國家的女生對於「美」的追求雖不盡相同，但又有相似之處。

韓國和香港女生為了「美」可以做到甚麼程度？

追求「美」，可說是在韓國人心中根深蒂固，香港女生同樣愛美，但在追求的方式上有點不一樣。Vivian提到韓國女生接受範圍會更大一點﹐她們能接受一些小手術甚或是整形，而目前來說香港女生大多希望是透過面部美容或儀器，來達到理想中效果。

在韓國隨處可見的整容廣告、醫美中心，甚至以人口比例計算韓國擁有著最多整形外科醫生的國家，有著完善的醫學美容系統。Vivian分享在韓國每一個美容職業的分類都很清晰，甚至是美容師都需經過國家考試才可執業，就是為確保每位從業員都擁有差不多的水平﹐而醫學美容專業的醫院，更是是會細分成皮膚科、整形外科、眼科等。他們這份對「美」的細緻追求，也是影響許多不同國家。

Vivian分享在韓每一個美容職業的分類都很清晰，並需經過國家考試才能執業（黃寶瑩 攝）

讓香港女生卻步的原因

儘管再完善的醫學美容系統，香港女生相較韓國女生的接受程度仍有一段差距。Vivian分享她接待香港女生在韓進行醫美療程發現，大部分都是會選擇做面部美容或是打醫美針，甚至簡單的雙眼皮手術也不算多，她指：「那個已經是需要麻醉的部分，就會比較容易想多一點。」但對於韓國而言，雙眼皮手術是一個很基本的手術。

香港女生不再羞於公開整形（黃寶瑩 攝）

不羞於公開整形

在與Vivian交談過程中，還發現一個有趣的現象，在印象中以往不少香港女生都會羞於公開自己曾做整形手術，害怕旁人的異樣眼光和碎語。但Vivian分享她的客人都很願意與他人談起，甚至有些女生在手術後會於社交平台上公開大讚醫生的技術好，推薦給旁人。Vivian認為整形也逐漸普及了﹐而且能接受做整形手術的女生，就不怕旁人知曉。

我覺得醫學美容是一個可以讓人變漂亮的工具。 袁蕙恩（Vivian）

畢竟人生很忙，每個人都有追求心目中「美」的權利，又何須在意旁人的眼光。

現年28歲Vivian對於「美」的定義有了不一樣的看法（黃寶瑩 攝）

甚麼是「美」？

而每個人對於「美」的定義，都有所不同。現年28歲Vivian，憶起年輕時候的自己，「小時候是看到別人，像是韓星很漂亮就會想自己也是，就很單純地希望自己也擁有哪個模樣。」但對於現在擁有自己喜歡的事業和家庭的她，經歷多了，把很多事情沒有看得這麼表面，她認為：

並不是說擁有漂亮的外貌，就能代表她是一個怎樣的人。 袁蕙恩（Vivian）

Vivian 更甜笑地提起自己剛出生數月的女兒，希望她是一個很自信和內在漂亮的女孩，相比表面的「美」，現在的她更在意內在。

我不會說希望我女兒出生就是傾國傾城，相較之下，更希望她是一個內心漂亮的女孩。 袁蕙恩（Vivian）

育一名女兒的Vivian，表示支持女兒所有決定（黃寶瑩 攝）

支持女兒所有決定

而當被問到對於不少母親來說兩難的問題，假如有一天女兒長大了表示想進行某項整形手術，會同意嗎？Vivian竟笑言，「我會幫她存錢，存這個基金，更會將她介紹到我所認識的好醫生，媽媽帶你去。」在這的前提﹐Vivian只有一個條件，不能嚴重傷害到她的身體，其他的都要支持女兒的選擇。

我會支持她（女兒）的，因為如果整形會讓到她有更大的自信心。 袁蕙恩（Vivian）

追求「美」沒有錯 但亦要堅信自己的魅力

追求美好是人的天性，沒有錯的，而醫美亦只是一項輔助達到的工具，不鼓吹，也沒法阻止成為一種趨勢。假如能帶來自信或其他裨益，在心有餘力又安全情況下，未嘗不可。但要切記，我們是沒法變成符合所有人的審美，且生來漂亮的也不可能獲得所有人的認可，所以要堅信自己內在的魅力，是能吸引旁人的認同和尊重。