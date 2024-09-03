沐浴油與沐浴露有甚麼分別？帶來療癒滋潤：L‘Occitane、Diptyque

沐浴油推薦｜對於每個上班族女孩來說，沐浴時間是最放鬆和療癒的事，在潔淨肌膚同時能洗去一整的疲憊。而沐浴油更是許多人愛用好物，不僅洗淨肌膚又能帶來保濕滋潤，當中不少更有著舒適的香氣，讓晚上時光增添溫柔的呵護。這次《01女生》為大家集合了多款人氣熱賣的沐浴油，在入手時可以參考一下。



沐浴油與沐浴露有甚麼分別？

沐浴油（Shower Oil）含有較多油脂成份，保濕度高且成份較為溫和，此外許多會添加介面活性劑，有著出色的潔淨肌膚效果，還有效為身體帶來療癒放鬆的效果；而沐浴露通常都是乳液質感，與水融合會自然起泡，其主要功效是潔淨肌膚。兩者都是可以每天使用。

沐浴油推薦1. L‘Occitane 杏仁沐浴油 250ml/HK$220；500ml/HK$370

L‘Occitane的皇牌杏仁沐浴油，配方蘊含豐富的甜杏仁油，獨特質感與水混合後形成細密泡沫，沐浴同時潔淨和強效滋養肌膚，有效保護水脂膜。在沐浴後可明顯感受到肌膚變得柔嫩，以及能維持長時間的滋潤。

沐浴油推薦2. SABON 翠綠玫瑰柔膚滋養沐浴油 HK$290

SABON的翠綠玫瑰柔膚滋養沐浴油，配方獨特，能潔淨之餘深層滋潤身體，令肌膚回復柔嫩光滑，保持柔軟富彈性同時平衡身體的天然酸鹼度。香氣亦是舒適療癒，沐浴油帶來意大利檸檬牽引的鮮明柑橘果香，突出了低調的玫瑰芳香，使用後肌膚會留下陣陣清新的餘香。

沐浴油推薦2. SABON 翠綠玫瑰柔膚滋養沐浴油 HK$290

沐浴油推薦3. Diptyque DO SON 香氛沐浴油 200ml HK$480

Do Son(杜桑)沐浴油精油遇水即轉化為綿密絲滑的泡沫，為肌膚帶來輕柔的潔淨與曼妙芳香。沐浴油杏桃油，細緻地清潔肌膚之餘添一點香氣，其香氣靈感源自海風，帶有晚香玉花香，寧靜舒適。

沐浴油推薦3. Diptyque DO SON 香氛沐浴油 200ml HK$480

沐浴油推薦4. The Ritual of Mehr沐浴油 200ml HK$115

The Ritual of Mehr沐浴油糅合多種豐厚潤膚油和甜橙、雪松木等提神成分，夢幻配搭有效煥活身心。沐浴油採用油狀配方遇水即變絲柔泡沫，能牢牢鎖緊水分，令肌膚柔軟彈滑。其香氣是明亮活潑的柑橘香調、雅緻花香和木質基調，令人一聞即時幸福滿瀉。

沐浴油推薦4. The Ritual of Mehr沐浴油 200ml HK$115

沐浴油推薦5. Jo Malone London 牡丹與胭紅麂絨沐浴油 250ml HK$250

Jo Malone London的牡丹與胭紅麂絨沐浴油，富含甜杏仁油、荷荷巴籽油與酪梨油，均為舒緩保濕肌膚的天然潤澤成分。此外香氣亦是相當怡人，沐浴油擁有極為脆弱的盛開牡丹花香，搭配多汁的紅蘋果誘人香氣，以及茉莉、玫瑰和紫羅蘭的馥郁芳香；再融入柔和的胭紅麂絨香，散發奢華迷人氣息。