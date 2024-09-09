6款溫和沐浴油推介　舒緩乾癢　L'Occitane、Sabon秋冬換季必備

換季氣溫變化大，要如何在這條皮的季節裡養出細緻膚況，不只臉部保養要挑得精準，身體養膚單品更得選得有智慧！



總是覺得身體肌膚乾燥、乾癢、暗沉又粗糙嗎？盲從去角質之前，不如為自己的沐浴儀式換上一款保濕且溫和的「沐浴油」吧！小編精選六款人氣「溫和沐浴油」清單為妳提前做功課！

6款人氣沐浴油推薦，L'Occitane、Bioderma舒緩乾癢暗沉，全方位呵護你的肌膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

精選6款換季溫和沐浴油（Bioderma官網；01製圖）

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1. L'Occitane

L'Occitane杏仁沐浴油 250mL，$225



身體保養的商機持續成長，看看L'Occitane的好生意便知道！曾創下全球每15秒銷售1瓶的杏仁沐浴油，蘊含51%普羅旺斯甜杏仁油，質地輕盈親膚，有著沐浴膠的清潔感受，又不缺乏油保養的滋潤力與嫩膚效果，是許多愛美女生的家中必備單品。

2. Verso

Verso N°10水楊酸嫩膚沐浴油 300ml



期望擺脫肌膚的顆粒感，就得從沐浴產品的選擇開始做起！來自北歐機能保養專家Verso的這款水楊酸嫩膚沐浴油，不僅擁有可代謝角質、粉刺的溫和比例1%水楊酸，輕潤觸感中更蘊藏富含維生素E和亞麻油酸、Omega-6的葵花籽油、燕麥油，讓妳在清潔同步舒緩肌膚、補足養分。

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3. Sabon

Sabon白玫瑰沐浴油 300ml



說起沐浴油的佼佼者，當然不能漏掉Sabon！Sabon不僅僅是沐浴專家，更是出色的香氛大師。Sabon推出的這款白玫瑰系列沐浴油，擁有經典輕潤、保濕的四種天然植物油：橄欖油、酪梨油、荷荷芭油、小麥胚芽油添加，溫和且潤澤，搭配上舒爽草植感玫瑰花香，更可為妳留香一整天。

4. Aromatherapy Associates

Aromatherapy Associates Oil to Foam Cleanser 140ml，$530



英國皇室御用的沐浴單品妳更不能不認識！Aromatherapy Associates旗下這款Oil to Foam Cleanser，有著品牌最自豪的香氛、精油完美比例，香氣清新、質地潤而不悶黏，油露質地遇水還會瞬間轉為豐盈泡沫，讓妳一次滿足沐浴時的多重體感享受。

5. Fées Beauté

Fées Beauté巴黎玫瑰沐浴油 520mL



肌膚用的沐浴保養單品，當然也得採高標準審核！以母嬰養膚單品起家的Fées Beauté，近幾季也投入日常沐浴產品的創作。其中這款沐浴油不光質地輕潤、不黏膩，那舒爽、耐聞的玫瑰、雪松木質香氣，更是女孩們創造迷人體香的絕佳隊友！

6. Bioderma

Bioderma深層滋養潔膚油 200mL，$280



若妳自認肌膚較敏感、容易於換季搔癢泛紅，那麼是時候讓法國Bioderma為妳貼身呵護！這款深層滋養潔膚油選用天然椰油萃取作為基底，並搭配維他命E、卵磷脂等多項修護成分，為肌膚解決泛紅、瘙癢問題，無添加香料、酒精，搭配上pH5.5溫和酸鹼值，全家大小使用都很安心。

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