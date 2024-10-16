粉紅購物月2024 | 10大品牌推限定商品：XOVĒ、Estée Lauder、JML

【粉紅購物月｜粉紅十月】為響應國際乳癌關注月，香港癌症基金會每年10月均會舉辦「癌症基金會粉紅革命」，提高女生們守護乳房健康意識，其中一項活動是籌辦一連串的籌款活動。「粉紅購物月」是其中一項重點籌款項目，讓大眾在選購心儀物品同時做慈善，今年的粉紅商品及限定優惠更是涵蓋多個品牌，包括Miricor Group、Estée Lauder、Her own words、Jo Malone London、MO/MaskOn._ 等，一起來看看今年精緻的「粉紅商品」！



「癌症基金會粉紅革命」（品牌提供）

粉紅購物月推薦1. Miricor Group - XOVĒ、CosMax及VITAE

醫學美容集團Miricor Group今年再度成為「癌症基金會粉紅革命」首席贊助商，旗下品牌XOVĒ、CosMax及VITAE將攜手支持活動，品牌商店或療程中心每售出一支「W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃」，Miricor Group就會捐出港幣50元予香港癌症基金會。

XOVĒ W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃 HK$650（品牌提供）

XOVĒ W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃 HK$650

XOVĒ的人氣產品W-TruComplex®️白松露活肌修復精萃，透過高效滲透配方，從肌底導入護膚養分，深層滋養肌膚；修復肌底細胞，鎖緊水份，強化防禦屏障；激活膠原及彈力蛋白增生，撫平皺紋，重塑飽滿緊緻的年輕肌膚。

粉紅購物月推薦2. 雅詩蘭黛集團：Estée Lauder 粉紅限量版升級再生基因修復精華 50ml HK$965（品牌提供）

粉紅購物月推薦2. 雅詩蘭黛集團：Estée Lauder 粉紅限量版升級再生基因修復精華 50ml HK$965

雅詩蘭黛集團（香港）今年繼續以「團結美麗力量，建立沒有乳癌的世界」(Beautifully United to Help End Breast Cancer) 為本年度活動主題，推出限量粉紅絲帶產品，參與品牌包括Bobbi Brown、Clinique、Estée Lauder、Jo Malone London及La Mer。所有粉紅絲帶產品的收益將全數撥捐香港乳癌基金會及香港遺傳性乳癌家族資料庫，支持乳癌防治工作。

Estée Lauder Advanced Night Repair 升級再生基因修復精華蘊含獨家三肽-32 成分，可同步細胞更新節奏，激活膠原自生，一夜回復8小時飽睡肌。

粉紅購物月推薦3. Estée Lauder 粉紅限量版高清純色唇妝套裝 HK$330（品牌提供）

粉紅購物月推薦3. 雅詩蘭黛集團：Estée Lauder 粉紅限量版高清純色唇妝套裝 HK$330

Estée Lauder 粉紅限量版高清純色唇妝套裝色彩粉嫩，配上3款長效滋潤唇妝產品，可打造立體亮澤妝效。此系列包括高清純色唇膏、旅行裝護唇膏、持久完美唇線筆及粉紅限量包。

粉紅購物月推薦4. La Mer 修護唇霜 9g HK$650（品牌提供）

粉紅購物月推薦4. 雅詩蘭黛集團：La Mer 修護唇霜 9g HK$650

La Mer的修護唇霜散發著淡淡薄荷清香，質感絲滑，能鎮靜、修復和滋潤，以最細緻的呵護令雙唇肌膚蛻變。修護唇霜可瞬間舒緩乾燥，滋潤修復，同時強化唇部肌膚的天然保濕屏障。

粉紅購物月推薦5. Jo Malone London 牡丹與胭紅麂絨古龍水100ml HK$1,405（品牌提供）

粉紅購物月推薦5. 雅詩蘭黛集團：Jo Malone London 牡丹與胭紅麂絨古龍水100ml HK$1,405

Jo Malone London的牡丹與胭紅麂絨古龍水擁有極為脆弱的盛開牡丹花香，搭配多汁的紅蘋果誘人香氣，以及茉莉、玫瑰和紫羅蘭的馥郁芳香；再融入柔和的胭紅麂絨香，散發奢華迷人氣息。

粉紅購物月推薦6. Bobbi Brown 限量版亮澤唇蜜雙色組合 6mlx2 HK$350（品牌提供）

粉紅購物月推薦6. 雅詩蘭黛集團：Bobbi Brown 限量版亮澤唇蜜雙色組合 6mlx2 HK$350

Bobbi Brown限量版亮澤唇蜜雙色組合，共有2支唇蜜，色調分別是#Kir Sugar及#New Romantic，一抹皆能將自然唇妝點綴。唇蜜揉合多種植物精華成分，輕盈舒適的質感絕不黏膩厚重，同時充滿光澤飽滿，讓雙唇滋潤舒適，散發光彩。

粉紅購物月推薦7. Clinique 粉紅絲帶限量版升級特效潤膚露 200ml HK$405（品牌提供）

粉紅購物月推薦7. 雅詩蘭黛集團：Clinique 粉紅絲帶限量版升級特效潤膚露 200ml HK$405

Clinique的限量版升級特效潤膚露，是全球首支由皮膚科醫生研製的升級特效潤膚露，有助維持肌膚健康平衡的狀態，同時有效抵禦外來環境的侵害。臨床實證具有極佳的補濕鎖水能力，仿如打通肌底吸收隧道，為肌膚全日帶來雙倍保濕功效，維持水油平衡。

粉紅購物月推薦8. Her own words 薄墊無鋼圈胸圍 HK$448（品牌提供）

粉紅購物月推薦8. Her own words 薄墊無鋼圈胸圍 HK$448

香港原創內衣品牌Her own words以「真正的舒適」為宗旨，研發出隱形鋼圈、彈力膠圈、無縫側翼、100%無痕剪裁、隱形背扣等專利技術，帶來無壓、無縫、無感的內衣穿著體驗。品牌為推動「癌症基金會粉紅革命」，特別推薦薄墊無鋼圈胸圍，能舒適提拉豐滿乳房，採用輕薄透氣棉杯及網布側翼，減低焗束感。

粉紅購物月推薦9. MO/MaskOn._ 初曉粉紅4層一次性口罩（5個）HK$20（品牌提供）

粉紅購物月推薦9. MO/MaskOn._ 初曉粉紅4層一次性口罩（5個）HK$20

MO/MaskOn._ 自成立以來一直支持「癌症基金會粉紅革命」，今年繼續推動有關活動，致力提升大眾對乳癌的認知及支持受乳癌影響的一群。除了推出一系列充滿粉紅氛圍的生活小品外，深受大眾熱烈喜愛的Mood Series 初曉粉紅口罩都會再度推出，讓大家都能隨身帶著滿滿的粉紅力量。

粉紅購物月推薦10. HUBEIHAR BEAUTY 慈善限定HHB粉紅化妝工具禮盒 HK$795（品牌提供）

粉紅購物月推薦10. HUBEIHAR BEAUTY 慈善限定HHB粉紅化妝工具禮盒 HK$795

HUBEIHAR BEAUTY由資深化妝師Hubei Har創辦，自2019年創立品牌起，一直支持癌症基金會。多年來除捐款外，亦曾捐贈化裝工具予機構化妝班作教學用途，協助患者在抗癌路上保持美麗自信。為響應活動HUBEIHAR BEAUTY特別推出慈善限定HHB粉紅化妝工具禮盒，十種工具鉅細無遺地照顧日常化妝的不同步驟。每售出一盒慈善限定粉紅化妝工具禮盒，部分收益將撥捐支持「癌症基金粉紅革命」，惠及乳癌患者及其家人 。