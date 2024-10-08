精明新娘婚前保養攻略：有限預算這樣選更高效＋2項讀者免費體驗

準新娘美容｜婚禮是人生重要時刻之一，每位新娘都希望自己是當天的女主角，所以籌備婚禮過程中，面部護膚及身體護理都加進了準新娘項目清單中。《01女生》記者早前參與香港文華東方酒店所舉辦的婚展，就即場找了EVRbeauty的專業美容顧問Ada，向她請教了有關準新娘婚禮前保養的大小事，以及不少女生最關心的如何在有限預算下做到最佳效果。

此外，EVRbeauty現在更為《HK01》讀者準備了兩項專屬優惠，大家可以免費試做它們的人氣皇牌療程。



醫美護膚不等於貴，以「量膚訂制」更高效（梁鵬威 攝）

醫美護膚不等於貴 「量膚訂制」更高效

在以往參與婚展的商戶大多是婚禮相關，醫美品牌EVRbeauty的出現就有點特別。在與該品牌的專業美容顧問Ada細聊下，發現他們在婚展上更著重「教育」的部份，希望新人們認識到醫美護膚不等於要投資大筆金錢以及「量膚訂制」的理念。

所以於婚展上他們準備了醫學級的皮膚分析儀，讓女生們更深入知道自身真正的皮膚狀況，並了解到大部分肌膚問題都有針對性的儀器和療程解決，同時亦以他們的專業知識，為新人們提出一些日常生活的肌膚美容上有效建議。

準新娘護膚攻略！拆解8大常見皮膚問題：養肌要從這個時間開始

有限預算下，如何選擇最高性價比的療程？（梁鵬威 攝）

選擇療程的優先次序

籌備婚禮本身就很有不同的花費，留給美容的預算可能不多，就要將它花在對的地方！EVRbeauty的專業美容顧問Ada分享了，在有限預算下選擇療程的優先次序，各位準新娘可以參考一下！

1. 脫毛療程

準新人們在婚禮前及婚禮當日都免不少了會拍照，想要拍出白滑無瑕的肌膚，就要事先做好脫毛工作，但擔心剃毛後有黑色點影響拍照，就要預早半年至一年時間進行全身脫毛。這樣可解決多年來的身體毛髮困難，以後夏天都不用避忌，脫毛定必是最物超所值的療程。

EVRbeauty的專業美容顧問Ada分享脫毛是最物超所值的療程（陳葦慈 攝）

2. 修護保養系列療程

其次，是任何膚況都適用的修護保養系列療程，專業美容顧問Ada就提到近年最有話題性的明星成份，就是主打「幹細胞修復」的EXOSOME外泌體。它是一種人體幹細胞釋放的天然物質，有效使纖維母細胞「啟動重生」，屬於修復類的療程。EXOSOME外泌體療程適用於皮膚衰老、頭髮稀薄、嚴重痤瘡、皮膚潰爛等，都能以極短時間完美修復，對於一般皮膚而言就有升級肌膚的作用，有助肌膚達到最佳狀態。

美容療程視乎肌膚需要再「對症下藥」選擇（梁鵬威 攝）

3. 視乎肌膚需要再「對症下藥」

在脫毛及修護保養系列療程後，準新娘就視乎不同肌膚需要，選擇合適療程進行婚前的皮膚管理，專業美容顧問Ada就依照香港常見的膚質分享可首選的療程：

油性/暗瘡肌膚：醫學級果酸煥膚可去角質及加快代謝，改善肌膚暗黃和粗糙的問題。



混合性肌膚：EVRbeauty獨家的Glow Peel Pro，螺旋探頭可一邊進行深層清潔，一邊進行精華深層導入，療程會配合3種精華液，分別針對保濕、美白及疏通毛孔，可更貼合混合肌膚的個別需要。



乾性肌膚：sMTS幹細胞嬰兒水晶針療程，過程無針及無創，並蘊含15種明星修護和保濕成份，以及多種高效成份，特別適合有乾燥、敏感及修復受損屏障困擾的女生。療程有著高效滲透力，且速度可媲美針劑，但更溫和無創。



凹凸洞或毛孔粗大困擾的肌膚：蜂巢皮秒嫩膚療程，能夠在肌膚真皮層產生「空泡效應LIOB Effect」，受到破壞肌膚才會重生出新的膠原蛋白，是對抗毛孔問題首選的「無創」治療。



有斑點困難的肌膚：Hollywood Spectra雙光震去斑，療程是以「光震波＋光震動」雙重效應，光震波專注於粉碎色素，而光震動則刺激膠原再生，達到安全去斑，並減少副作用。



家中護膚同樣重要，專業美容顧問Ada分享4個護膚貼士（梁鵬威 攝）

家中護膚同樣重要 分享4個護膚貼士

除了定期進行美容療程外，在家中的護膚都很重要，Ada亦分享了4個護膚貼士給準新娘們，讓她們預早養出好膚質，以迎接大日子。

1. 肌膚缺水就會暗沉無光澤，可保持一個星期2次保濕面膜，以維持肌膚透亮。

2. 婚禮前一個月不要換護膚品、化妝品，以避免過敏。

3. 日程安排不要太忙碌、盡量放鬆心情和多休息，可減少肌膚出現意外狀況。

4. 皮膚的代謝周期大約是28天至40天，可以在前2個月開始戒糖、多吃水果、飲食清淡為主，以養出婚禮當日的好膚質。



婚禮大日子全日持妝秘訣（梁鵬威 攝）

婚禮大日子全日持妝秘訣

而當在婚禮當日，新娘當然都希望妝容可以全日持妝，保持最佳狀態。專業美容顧問Ada就分一項研究指，上升攝氏1℃，出油量就會增加10%。所以最好就是待在有冷氣的場地，保持肌膚涼爽。如在夏天又有空外流程，可請姐妹團幫忙拿著風扇仔、防UV遮或其它降溫法寶，而新娘自己也要盡量減少曬太陽和動靜，可避免出汗。

而容易脫妝的女生，在婚禮前一天記得要早睡早起和放鬆心情，到了當天早上盡量使用自己的護膚品和敷一片保濕面膜，可最大程度保持肌膚好狀態，剩下的就交給化妝師吧。

《HK01》讀者專屬優惠：六選二的脫毛體驗、Stellar M22療程（黃寶瑩 攝）

《HK01》讀者專屬優惠

EVRbeauty為準新娘們更真實體驗到品牌人氣皇牌療程的效用，特地安排了兩項專屬免費療程給《HK01》讀者，分別是六選二的脫毛體驗一次，或Stella M22療程一次，準新娘萬勿錯過！

六選二的脫毛體驗一次：

準新娘可以從腋下、上下唇、比堅尼線、手指、下肚線和腳趾，六個部位中挑選兩個部位，免費體驗一次脫毛療程。



Stellar M22療程（價值HK$3,080）：

Stellar M22療程是近年大熱無創醫美療程，特別適合解決多種肌膚問題，準新娘亦是免費體驗一次。

