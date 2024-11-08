植睫毛就不能化眼妝？眼部卸妝推介：快速卸除乾淨、滋養眼周肌膚

【NIVEA｜眼部卸妝】來到年底總是特別多聚會和派對，在妝容上女生們定必會多花心思，在晚上卸妝時更需注意！女生們都知道徹底卸妝對肌膚的重要，但繁複的眼妝總讓人沒有耐性慢慢卸除，尤其在反覆揉搓及用力拉扯皮膚後，很容易就傷害了嬌嫩的眼周肌膚，甚至產生眼紋或色素沉澱。

近日編輯發現了2款NIVEA的眼部卸妝專用的卸妝液，不僅可快速乾淨卸除眼妝，還有養護眼部肌膚的功效，是一款眼周敏感肌也適用的產品。配方特別溫和，就算戴著隱形眼鏡也能使用，一起來看看編輯實試吧！



NIVEA 雙效極淨深層眼部卸妝液（黃寶瑩 攝）

雙效極淨深層眼部卸妝液：溫和植萃配方、植睫毛也能使用

對於懶化妝又愛美的女生來說，植眼睫毛能省不少時間，又能擁有一雙炯炯有神的眼睛，但在卸除眼妝時又需要小心謹慎，擔心太用力把剛接好的睫毛也卸掉。編輯最近就實試了NIVEA的「雙效極淨深層眼部卸妝液」，即使接了睫毛也輕鬆快速地卸除眼妝。

NIVEA 雙效極淨深層眼部卸妝液採用了溫和的植萃潔淨配方（黃寶瑩 攝）

此外眼部卸妝液是採用了溫和的植萃潔淨配方，並蘊含維他命B7及矢車菊萃取，能舒緩疲憊的眼周肌膚，同時強化睫毛根部有助防止脫落，特別適合喜歡化漂亮眼妝或植睫毛習慣的女生！

接睫毛女生卸妝小TIPS：可用棉花棒輕壓卸淨睫毛根部眼線（黃寶瑩 攝）

接睫毛女生 卸妝小TIPS！

1. 眼妝用棉片濕敷，眼影輕鬆秒卸

2. 睫毛根部眼線，以棉花棒輕壓卸淨



NIVEA 雙效極淨透亮眼部卸妝液（黃寶瑩 攝）

雙效極淨透亮眼部卸妝液：高清潔力、明亮眼周

對於總喜歡畫上不同眼妝的女生來說，最擔心卸妝不夠乾淨造成黑色素沉澱，這樣妝容化得再精緻也會有「髒兮兮」的感覺。編輯就很推薦大家使用NIVEA的「雙效極淨透亮眼部卸妝液」，可快速且不需要反覆搓揉地卸除眼妝，減少產生眼部細紋的機會。

眼部卸妝液更是蘊含維他命C及維他命E保養配方，不僅可提升眼周明亮度，擊退眼睛疲憊感，還可煥發眼周彈嫩光澤，特別適合常化眼妝或擔心眼周有暗沉色素沉澱的女生使用。

實試「雙效極淨深層眼部卸妝液」

常年有植不同類型睫毛的編輯，同時也喜歡嘗試不同眼妝，但每次卸妝都擔心卸不乾淨，又或是太用力就把剛植好的睫毛卸掉。編輯實試「雙效極淨深層眼部卸妝液」後，發現它卸妝力很強，只需用化妝棉濕敷眼妝約5秒，再輕抹即卸除大部分眼妝。

要避免出現色素沉澱﹐眼周每個角落都需仔細清潔，像是睫毛根部、眼頭及眼角這類容易殘留化妝品的部位，應要重點加強清潔。大家可用眼部卸妝液沾濕棉花棒，再重點輕擦，便可將整個眼妝卸除乾淨，過程亦不會拉扯到眼周肌膚。

實試「雙效極淨透亮眼部卸妝液」

現在的化妝品的持久度和防水防油度越來越高，持妝一整天沒難度，但到了晚上卸妝時就相當頭痛！編輯特地實試使用NIVEA的「雙效極淨透亮眼部卸妝液」，去卸妝派對妝容，發現真的能把華麗的眼妝卸得乾乾淨淨，即使是防水眼線、深色系的眼影以及細顆粒的亮片，也能一點不剩的完全卸除。而且在使用過程中很溫和，可滋養保濕眼周肌膚，是一款女生們都能安心使用的眼部卸妝液。

NIVEA 2款人氣眼部卸妝專用的卸妝液：雙效極淨深層眼部卸妝液（左）、雙效極淨透亮眼部卸妝液（右）（黃寶瑩 攝）

NIVEA 眼部專用卸妝液 限時優惠：買一送一

NIVEA 現時2款眼部專用卸妝液推出限時優惠，即日起至11月12日可享買一送一，即平均每件HK$44.5，立即到屈臣氏及HKTVmall入手啦！

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