秋冬天氣乾燥易變敏感肌？醫生分享護膚4重點：洗臉用這溫度的水

【秋冬護膚】踏入10月，天氣逐漸變涼，肌膚亦可能隨之變得乾燥痕癢，尤其對於乾性肌和敏感肌女生，肌膚狀況甚至更差！除了可以勤力護膚以避免肌膚變差，日常還有不少地方要注意！這次《01女生》邀請到養和醫院皮膚科醫生陳俊彥（Johnny Chan），分享乾性肌如何在秋冬季應對乾燥問題！



乾性肌這樣避免演變成敏感肌（FREEPIK）

秋冬護膚重點1. 乾性肌這樣避免演變成敏感肌

乾性肌膚一踏入秋冬季，就容易變得乾燥、痕癢、泛紅等，一不留神肌膚失去了大量水分和油分，甚至會演變成敏感肌。陳俊彥醫生提醒最重要注意保濕，多塗沒有不同種類及功能的護膚膏，包括保濕、增加皮膚表面屏障和補充皮膚表面保濕因子的護膚膏。如果乾燥的情況太嚴重，可考慮短期濕敷面膜以鎖住水份。

敏感情況嚴重要諮詢醫生（FREEPIK）

秋冬護膚重點2. 敏感情況嚴重要諮詢醫生

假如在為乾性肌膚補濕鎖水時，發現塗抹再多護膚品都不吸收，甚至出現敏感情況，陳俊彥醫生提醒敏感情況太嚴重的話可諮詢醫生，短暫使用局部類固醇藥膏穩定病情。通常三到五日輕量類固醇的藥膏已足夠穩定病徵，但必須留意本身有沒有其他健康情況不適合使用。

去角質層產品勿亂用（FREEPIK）

秋冬護膚重點3. 去角質層產品勿亂用

當護膚品不吸收時，部分女生會想到使用去角質產品，清潔肌膚表層的汙染、污垢和皮脂，使護膚品更容易被皮膚吸收。但對於乾性或敏感肌女生來說，陳俊彥醫生不建議採用去角質層產品，因為當皮膚表面乾燥及敏感的時候，去角質層產品多大有刺激性，有機會直接引起刺激性或敏感性皮膚炎，會使得適得其反。

建議用室溫或微涼的水洗臉（FREEPIK）

秋冬護膚重點4. 建議用室溫或微涼的水洗臉

為了舒適，在冬日洗臉時部分女生會喜歡用溫水，但在網絡上不時流傳著這樣洗臉，是對肌膚有著不好的影響。陳俊彥醫生分享提到用溫熱的水洗臉，有機會過度洗走皮膚表面的油脂，令皮膚更加乾燥。假如溫度太高的話亦會增加油脂分泌，有機會造成毛孔粗大，所以一般建議用室溫或微涼的水洗臉。