讓身體每寸肌膚回復淨白！3款美白乳液推薦：對抗暗沉、淡斑保濕

【秋冬美白｜Nivea】許多女生對於「淨白無瑕」的追求，不再僅僅是面部，身體的美白同樣重要。所以大家都趁著秋冬這個美白好時機，讓肌膚回復初生般白滑，但肌膚同時亦容易因天氣出現乾燥、痕癢甚至敏感泛紅，所以補濕亦是不能忽略。編輯在剛踏入秋冬之際，就率先試用到Nivea 3款備有身體美白及保濕功效的潤膚乳，分別是果萃雙效C&E淨白潤亮精華凝乳、果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳以及亮白極致嫩膚乳液，都是讓人想不斷回購的身體乳！

《01女生》與Nivea邀請了45位讀者，率先分別試用3款產品，並於此文末分享真實使用心得，假如你不知入手哪一款的話，不妨可以參考一下！



秋冬美白不能錯過 NIVEA果萃雙效全能美白系列

想要在明年夏天來臨前，養出初生般的白滑無瑕肌膚，不能錯過在台灣擁有好口碑的NIVEA果萃雙效全能美白系列，可助女生們大膽換上小背心、露腰上衣、短褲等，展現顯著健康光采的肌膚！該系列產品採用維他命雙效配方，以肌膚美白明星成分-高濃度維他命C為基底，可有效打擊黑色素，均勻膚色，啟動身體肌膚由內而外的白皙無瑕感。

想在秋冬季讓身體肌膚回復白淨，不容錯過NIVEA果萃雙效全能美白系列（客戶提供）

一個冬季讓身體肌膚「由黑變白」

相信普通的白皙已經不能滿足女生們的需求，更會希望肌膚能白得無瑕、彈潤以及時刻散發光澤。「果萃雙效全能美白系列」的產品除了添加了維他命C，更分別加入維他命A或維他命E，以及Q10彈性活力原，讓有不同美白追求的女生們，都能在今個冬季由黑變白，肌膚更年輕和白潤。

美白關鍵是「這個」

提到美白總會想到維他命C，但怎樣才能做到極致美白？關鍵秘密在於NIVEA的「果萃雙效全能美白系列」產品，不能富含維他命C，更會為肌膚分別注入維他命A或維他命E，讓女生們在使用時更能精準改善身體暗沉或斑點問題，淨白得更明顯！

而且產品所添加得維他命A或維他命C，都是從營養成分非常豐富的超級食物-西印度櫻桃或卡姆果中萃取，營養價值更高，讓肌膚真正做到雙效美白，更快地回復細嫩透亮！

讓白淨明亮從肌底透出來：NIVEA 果萃雙效C&E淨白潤亮精華凝乳（客戶提供）

抹去暗沉膚色 回復白皙透亮！- NIVEA 果萃雙效C&E淨白潤亮精華凝乳

每次照鏡子或是拍照時，總覺得肌膚暗沉又沒有光澤，可以選擇「果萃雙效C&E淨白潤亮精華凝乳」。產品蘊含萃取自卡姆果的高濃度維他命C，是比鮮橙多30-60倍的維他命C，可效打擊黑色素，讓肌膚驅黑淨白，明亮度從肌底層透出來！

使用NIVEA 果萃雙效C&E淨白潤亮精華凝乳為肌膚抹去暗沉，回復白皙透亮（截自《HK01 女生》影片）

精華凝乳還富含維他命E以及Q10彈性活力原，可與維他命C有著相輔相成的效果，為肌膚帶來高度保濕及彈潤效果，同時幫助修護粗糙的肌膚，煥發肌膚Q彈活力，讓每寸肌膚都散發著白皙透亮光澤。

NIVEA 果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳

美白、淡斑一步擁有！-NIVEA 果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳

不只臉上會長各樣斑點，身體同樣會冒出色斑，所以想擁有淨白無瑕的肌膚，身體淡斑亮白同樣很重要。NIVEA的果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳﹐蘊含高濃度維他命C美白淡斑成分以及Q10彈性活力原，有效改善膚色暗沉，更均勻提亮，讓肌膚更年輕！

使用NIVEA 果萃雙效C&A淡斑亮白精華凝乳，美白、淡斑一步擁有！（截自《HK01 女生》影片）

此外更特含西印度櫻桃萃取的維他命A成分，不僅可有效擊退斑點並深層淡斑外，還高效撫紋，達到五倍淡斑亮白，擁有真正無瑕的健康光澤肌。而且亦都不用擔心用後會有人工車厘子味，這款精華乳的香氣是天然的恬淡花香味，用後倍感舒適。

NIVEA 極致嫩膚乳液 同時做到保濕加美白！（客戶提供）

NIVEA 極致嫩膚乳液 同時做到保濕加美白！

提到身體乳液，又怎能沒有NIVEA皇牌產品之一的亮白極致嫩膚乳液。品牌今年品牌不僅將容量升級，更推出了全新升級版配方，更高效！產品蘊含80倍維他命C及99%高純度維他命B3，可直達肌底，由源頭抑制黑色素形成，做到強效美白，消除暗啞黃氣。

由源頭抑制黑色素形成，做到強效美白（截自《HK01 女生》影片）

此外要做到真正持久美白，肌膚保濕亦是很重要，乳液質地清爽透薄，輕輕一推肌膚立即吸收，可達至保濕鎖水8小時，保持著彈、嫩、潤。

NIVEA現時推出果萃雙效全能美白系列秋冬優惠（《HK01 女生》製圖）

NIVEA推出果萃雙效全能美白系列秋冬優惠

NIVEA現時推出秋冬優惠，即日起至10月31日送高達$22贈品 ，低至HK$32.9即可入手！買基礎系列即送深層潤膚露，買進階系列乳液即送「經典小藍罐」潤膚霜60ml，立即到萬寧、屈臣氏、惠康、百佳、HKTVmall 及各大個人護理用品店入手啦!

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