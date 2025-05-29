保濕噴霧推薦2025｜減少肌膚乾燥、提升水潤飽滿　$95起話題款式

保濕噴霧推薦2025｜天氣乾燥，要隨時隨地保持肌膚滋潤、不痕癢，可以帶備一支保濕噴霧，以紓緩肌膚的繃緊和不適。以下精選8款好評度高的保濕噴霧，有效做到紓緩和保濕的同時，還可定妝打底。



保濕噴霧推薦｜款式1. 曼秀雷敦 AD COOL SPRAY 舒敏補濕噴霧90ml HK$95

近期愛用的保濕噴霧之一，採用360度細緻噴嘴設計，用時感覺輕盈舒適，而且不太形成水珠，以減少妝容弄花的問題。噴霧針對乾燥、敏感和濕疹肌，加入5大天然舒敏成分，包括薄荷醇、奧敏婷、馬齒莧、甘草酸二鉀及複合植物萃取精華，能夠消炎抗菌，改善痕癢問題。

保濕噴霧推薦｜曼秀雷敦 AD COOL SPRAY 舒敏補濕噴霧90ml (品牌提供)

保濕噴霧推薦｜款式2. Aesop Immediate Moisture Facial Hydrosol 50ml HK$200

在保濕方面功效卓越，糅合玫瑰花瓣、佛手柑皮及洋甘菊等，有效提升注水效果，為肌膚打好滋潤和健康的基礎。噴霧氣味帶鮮明的橘子調香氣，使用時更能加倍放鬆身心，達致舒適和提神的狀態。

保濕噴霧推薦｜Aesop Immediate Moisture Facial Hydrosol 50ml (NET-A-PORTER)

保濕噴霧推薦｜款式3. Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist 75ml HK$350

連創辦人都稱其為「即時肌膚救星」（instant skin saviour）！從注氧美容療程中獲取靈感，保濕噴霧採用輕盈配方，結合玻尿酸及昆布萃取，能夠提亮肌膚，並建立抵禦自由基的防禦層，讓肌膚變得光澤和彈性。

保濕噴霧推薦｜Charlotte Tilbury Magic Hydrator Mist 75ml (NET-A-PORTER)

保濕噴霧推薦｜款式4. Jurlique 玫瑰保濕花卉水100ml HK$350

品牌的皇牌產品之一，使用自家培植和獨有的玫瑰萃取物，可以修飾肌膚屏障，同時舒敏止痕，結合藥蜀葵萃取物，幫助肌膚提供豐富水分，以回復水分均衡的狀態。

保濕噴霧推薦｜Jurlique 玫瑰保濕花卉水100ml (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式5. fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧100ml HK$240

富含大馬士革玫瑰萃取，能夠收細毛孔、紓緩和軟化肌膚，帶來搏久的水潤和清新感覺。保濕噴霧質感輕盈，噴灑數下已經足夠，特別在潮濕悶熱的天氣下，格外舒端和涼快。

保濕噴霧推薦｜fresh 玫瑰瞬間保濕噴霧100ml (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式6. Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧 200ml HK$140

萃取自新鮮有機葡萄水，蘊含大量礦物微量元素，包括鉀、錳、鎂、鈣及銅等，可以為肌底細胞注水及鎖水，達致肌膚滋潤的狀態。保濕噴霧可以舒緩敏感不適，減少因乾燥而致的痕癢問題。

保濕噴霧推薦｜Caudalie 有機葡萄籽水保濕噴霧 (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式7. CHANTECAILLE Pure Rosewater Limited Edition 五月玫瑰花妍露限量 125ml HK$800

以整朵五月玫瑰精心製作，透過人工採摘，並加入法國南部天然流井水蒸餾萃取而成，有效釋放當中的抗氧化物及煥膚成分，帶來紓解和保濕的功效，使膚質看來更光滑和健康。

保濕噴霧推薦｜CHANTECAILLE Pure Rosewater Limited Edition 五月玫瑰花妍露限量 (品牌官網)

保濕噴霧推薦｜款式8. TATCHA 煥麗柔膚噴霧 40ml HK$420

採用專利複合物，內含宇治綠茶、沖繩紅海藻和秋田米，可以中和氧化自由基，在排毒同時延緩衰老，而且有效保濕和提亮。同時使用角鯊烷幫肋鎮靜肌膚，結合透明質酸和真絲萃取物，為肌膚鎖緊水分。