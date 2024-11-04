韓星愛用5款秋冬潤膚氣墊粉底　IU同款Estée Lauder高保濕不卡紋

紅了好幾年的氣墊，到現在還沒打算退燒！



一顆在手，輕拍就能快速完妝，在外面補妝也時髦方便，現在還更進化，不僅添加更高保養成分，還不斷推出各種限量版包裝，再加上韓星愛用加持，目前仍位居底妝市場熱銷冠軍。這次幫大家整理韓星同款氣墊，來看看女神們都用什麼樣的底妝，跟著收不踩雷。

精選5款韓國女星愛用氣墊粉底，IU、金裕貞、文佳煐、IVE安俞真、LE SSERAFIM許允真（點擊放大瀏覽）▼▼▼

韓國女星愛用5款氣墊粉餅（IG@maccosmeticskorea；01製圖）

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1. 金裕貞

BOBBI BROWN蟲草修護精華氣墊粉底 SPF40/PA++++，$635



今年剛接棒老公宋江代言BOBBI BROWN的金裕貞，立刻換上氣墊新歡「蟲草修護精華氣墊粉底」。將中藥入氣墊，添加滿滿的冬蟲夏草精華，從肌底補水保濕修護，拍上肌膚立刻呈現高質感光澤，不愧是有#女王氣墊封號，霸氣的黑金外盒，不僅更薄也更時尚，搭配水滴型的粉撲，連眼下、鼻翼的細節都可以照顧到。這顆除了金裕貞愛用，內地女星劉詩詩也收了！

2. LE SSERAFIM許允真

M‧A‧C專業無瑕霧鏡氣墊粉底 SPF 50/PA+++，$350



2001年出生，有韓美雙籍的許允真，是韓團LE SSERAFIM一員，在SM娛樂當實習生時，還曾和aespa Winter、寧寧是室友，有著招牌甜美大眼，不僅會創作，唱跳也很有實力。除了「太陽花睫毛」讓粉絲爭搶學，底妝也很受到討論。

允真愛用的氣墊是M‧A‧C#小黑碟氣墊粉餅，在韓國一開賣就爆火，香港販售的版本，是出自氣墊大國韓國的研發打造，專為亞洲肌膚所設計的9款特調色選與4款替換蕊心，上臉不假面。粉盒的外型是未來感拉滿的極黑鏡面設計，厚度-25%、輕薄如飛碟的Y3K趨勢感外盒，就算男生用也不會突兀。

3. IU

Estée Lauder持久無瑕霧光氣墊粉底SPF45/PA+++，$420



剛達成100場演唱會成就的全能女神IU（李知恩），不僅會唱、會演，還很會帶貨！代言什麼就熱賣什麼，在秋冬愛用的氣墊是Estée Lauder的#持久無瑕霧光氣墊，有雙重保濕鎖水科技，上臉後可以感受高保濕，完妝有絕美自然霧光奶油妝效，一共推出6色，冷色、暖色、健康膚色都有得挑！

4. 文佳煐

DOLCE & GABBANA Rose Glow Cushion Foundation



因韓劇《女神降臨》飾演女主「朱靜」一角而爆紅的演員文佳煐，11歲就以童星身份出現在螢光幕前，不僅人長得漂亮，從小練芭蕾的她，還有雙纖細鉛筆腿＋螞蟻腰，瘦卻超有料，完全就是「撕漫女」代表。

今年接下Dolce&Gabbana精品和美妝全球品牌大使，最新分享愛用的氣墊就是「Rose Glow Cushion Foundation」，添加了玫瑰精萃，可以提升肌膚的光澤，輕拍上肌膚就能打造女神光，黑色皮革氣墊粉盒，上面更霸氣鑲了金色的DG Logo，拿出來補妝氣場超強。

同場加映：5款熱賣妝前保濕精華推薦 CHANEL薄透水潤自然 MAC修復油水平衡（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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5. IVE安俞真（安宥真）

CLIO親膚長效定妝氣墊粉底 15g×2，$310



2003年出生，今年才20歲，但出道其實已有5年資歷的IVE隊長安俞真，擁有狗狗般的個性，又被粉絲暱稱為「安狗狗」。私下的妝感偏好自然輕透的她，愛用的氣墊是在韓國超紅的CLIO，除了一拍封神的#小黑盒，今年還針對油肌族群推出#小綠盒，這款「親膚長效定妝氣墊粉底」使用了4種柔焦粉末，可以完美貼合臉部，搞定出油、脫妝、卡粉和瑕疵困擾，加上速乾定妝特性，上完氣墊後還是輕盈乾爽狀態，非常適合油肌、混合肌。

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