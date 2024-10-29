保濕啫喱、保濕面霜有何分別？1類人特別適用 附補濕啫喱隱藏用法

【保濕啫喱/保濕乳/轉季護膚】秋意漸濃，天氣亦變得乾燥，想由肌底解決缺水問題，就要懂得因應天氣轉變及肌膚狀態去揀選適合的護膚品。保濕啫喱質地輕盈水嫩，具保濕功效卻不油膩，因此深受歡迎。今次《01女生》邀請到美容師 Joyce Koo和大家分享保濕啫喱正確用法及補濕啫喱隱藏用法，更會教大家分辨保濕啫喱、保濕乳及面霜。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的種類、成份、產地、功效及保濕程度，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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保濕啫喱、保濕乳及保濕面霜有何分別 ?

保濕啫喱 (Gel) (freepik)

相信不少女生在入手護膚品時，都會分不清保濕啫喱 (Gel)，保濕乳(Lotion)及面霜(Cream)之分別，而Joyce指出三者雖然同有保濕功用，成份比例及質地卻大有不同。

保濕啫喱 ：不含油份、質地清爽

保濕乳：水分多於油份，質地輕盈

保濕面霜：油份比例較多，質地滋潤，以達至高效鎖水



用保濕啫喱=不需再塗保濕霜? 1類人特別適用

用保濕啫喱=不需再塗保濕霜? 1類人特別適用 (freepik)

使用保濕啫喱前，可視乎天氣、個人膚質、膚況需要而決定單獨使用，或再疊加一層面霜使用。如果喜歡清爽感覺，早上可精簡護膚步驟，單用保濕啫喱。如果你是乾肌人士，特別是長期在冷氣房工作，甚至是冬天晚上護膚時，便需要強效保濕鎖水效果，建議先用保濕啫喱，等待皮膚吸收後，再疊加乳液或者面霜，就可做到補水及鎖水功效。

對於暗瘡肌人士而言，保濕啫喱可以說是舒敏恩物。因為保濕乳、保濕面霜油份較多，質地較濃厚，有機會堵塞及刺激毛孔，加劇暗瘡問題。而保濕啫喱太多都不含油分，做到基本保濕效果同時，亦不會引致暗粒粉刺滋生。

不只補濕！補濕啫喱隱藏用法

補濕啫喱隱藏用法｜1. 自製眼膜/唇膜

眼部皮膚較敏感薄弱，不適合使用過於滋潤的產品，有需要的話，可以使用保濕啫喱自製眼膜或唇膜。建議先將補濕啫喱塗抹在眼底或唇部，再用濕棉花覆蓋，達到保濕效果。

補濕啫喱隱藏用法｜2. 曬傷急救

冷卻後的保濕啫喱可以舒緩突發性的皮膚敏感，如曬傷、乾癢等。建議先塗抹保濕啫喱，再使用面膜，助精華滲入肌膚底層，加強保濕效果及改善膚況。

(以上內容僅供參考，如有疑問，建議向相關醫護人員進行諮詢。)