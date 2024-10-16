5款熱賣妝前保濕精華推薦　CHANEL薄透水潤自然　MAC修復油水平衡

追求自然薄透，甚至是看起來沒化妝般的好肌膚，絕對是現代女子們都追求的底妝天花板！



那麼，妝前打底就很重要了，除了要能保濕，更要去除蠟黃暗沉感，為肌膚開燈造光！所以啦～現在不少妝前都以精華質地為訴求，甚至是多功能的保養結合珍珠粒子，滿足補水又能立刻提升光感的心願！這次，就來分享二款新品＋三款人氣熱賣的妝前單品！

5款妝前精華產品推薦，為你打造完美妝容基礎！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

嚴選5款妝前精華推介（Shiseido官網；01製圖）

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1. KOSE雪肌精 漾活舒敏空氣薄紗BB精華 SPF50+ PA++++

日本剛剛上市就立刻大轟動！專為敏感肌設計的低刺激配，只需一瓶即可做到巧妙地遮蓋毛孔、泛紅、膚色不均及暗沉，打造具透明感且膚色一致的妝感。使用空氣薄紗透氣配方，滑順地延展開後即可瞬間浮貼於肌膚，帶來彷彿會呼吸一般的使用感受之外，還能隔離汗水與皮脂，加上抗暗沉的明亮持久粉體配方，防止脫粧及浮粉，實現良好修飾效果，延續充滿透明感的粧感。

KOSE雪肌精 漾活舒敏空氣薄紗BB精華 SPF50+ PA++++ 30ml



2. HAKU驅黑淨白極致阻黑粧前精華 SPF50+ PA++++

日本女生愛到不行的美白精華，推出妝前款，話題和人氣簡直翻天！獨家研發3重淨白對策，白天同步修護，高效防曬及修飾膚色，提供肌膚全面防護和淨白滋養之外，更全新注入專為亞洲女孩肌膚調合的細微質地「藍色珍珠粉」，搭配原有的粉色珍珠光配方，以打造完美的光澤調合比例，能夠修飾膚色不均及凹凸不平瑕疵處，為肌膚打造零瑕光澤。

HAKU驅黑淨白極致阻黑粧前精華 SPF50+ PA++++ 45ml



3. Estée Lauder柔亮緊緻修護精華底霜

添加三種珍珠色調、玻尿酸以及葡萄糖胺，自然提亮膚色，使用底妝後能透出微亮光澤，成為無死角透亮光澤肌。除此之外，還能瞬間撫平毛孔，修飾肌膚紋路，呈現喝飽水的澎潤感，保水續航力超持久，成為膚況不穩的底妝救星。

Estée Lauder柔亮緊緻修護精華底霜 27ml，$520



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4. MAC清透煥顏修護精華

去年上市後，立刻引起轟動，至今依舊長賣！首款兼具修護+妝前+平衡+拋光的斜槓單品，內含超奇肌四重高效科技，讓肌膚更細緻健康與彈嫩，長時間使用細緻毛孔，達到油水平衡，穩定肌膚狀態，使妝感更服貼。奶白色輕盈質地，塗抹後肉眼可見臉頰膚色透出勻亮水光，誰用誰愛上！

MAC清透煥顏修護精華 30ml，$495



5. CHANEL LES BEIGES自然亮肌微精華粉底液

推出5年依舊默默熱賣的人氣品項！主打首款粉底精華，但～認真說，它更像是妝前精華！水潤保濕的輕盈質地，搭配專利微流體科技，將微滴粒子色素粒子完整封存，與肌膚接觸瞬間，隨即完美貼合，塑造光燦裸妝質感，使用隨附專屬刷具，能輕鬆精華暈染至肌膚，營造薄透自然妝效，同時更能與其他粉底液搭配使用，完美持妝。

CHANEL LES BEIGES自然亮肌微精華粉底液 30ml，$630



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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】