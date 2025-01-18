讓女生們都心動的美妝！小嶋陽菜自家品牌3人氣：身體高光、香水

前偶像女團「AKB48」成員小嶋陽菜，一直以時尚穿搭和精緻外表，備受不同年齡層的女生喜愛，她的Instagram更是不少人的穿搭範本！而她當推出自家品牌Her lip to，其高質優雅的服裝，深受不同國家女生們的喜愛。早前不僅正式登陸香港，更進軍美妝市場，推出了一系到的香氛與身體護理系列產品，甫上架即被搶購一空！



小嶋陽菜自家品牌「Her lip to」（IG@herlipto）

小嶋陽菜推出自家品牌「Her lip to」

由日本著名女星小嶋陽菜一手創立的Her lip to，一直以提供高質感、設計優雅、精緻的剪裁的服裝為品牌理念，展現女性優美的線條及獨特的魅力，所以一直備受日本女生喜愛。其後更進駐不同的國家，同樣備受歡迎！

小嶋陽菜自家品牌「Her lip to」美妝系列（IG@herliptobeauty）

Her lip to隨後推出了自家美妝系列產品，包括設計別具質感，且不含6種會對皮膚造成負擔的成分，讓所有女生都能放心使用。此舉，更是在實現品牌理念「Self Care=Self Love」，好好呵護肌膚是愛護自己的一種方式﹐同時要珍惜與自己相處的時間，以自身舒適狀態綻放美麗。

「Her lip to」2024人氣產品（IG@herliptobeauty）

散發迷人魅力：Perfume Oil 裸色珍珠款

數到品牌最受女生歡迎的產品，定必是Perfume Oil 裸色珍珠款，這是一款高光身體香氛油，含有4種精緻的閃粉和鑽石粉，塗抹上身後，在不同光線下會散發出優雅的光芒，營造出閃閃發光的效果，讓人移不開視線！此外，產品更是一款迷人的香水，帶帶淡淡琥珀花香、溫暖的辛辣味，同時以浪漫的茶玫瑰和焦糖的甜味為基礎，隨時隨地散發甜美氣息。

隨時補香：Roll-on Perfume Oil 裸色珍珠款

「裸色珍珠」可說是品牌人氣香氣，目通品牌的人氣產品第一位，正正是此香氣的滾珠香油！Roll-on Perfume Oil設計簡單但具質感，且尺寸纖薄輕便易於攜帶，女生們可隨手想放在手袋裡，隨時隨地補香，亦可作為禮物送給親人或閨密。

隨時補香：Roll-on Perfume Oil 裸色珍珠款（IG@herliptobeauty）

呵護身體每寸肌膚：SENSUAL RICH BODY CREAM

身體每寸的肌膚都需要好好呵護，Her lip to所推出的SENSUAL RICH BODY CREAM，含有從即使在沙漠等惡劣環境中也能生長的仙人掌中提取的仙人掌油等8種嚴選的油，可保護皮膚免受曬傷引起的乾燥，此外還含有五種神經酰胺，可支持皮膚的屏障功能。身體乳的質地經過精心設計，是採用乳化顆粒，可降低黏膩感，更貼心呵護女生們的皮膚，同時使其達到健康狀態。