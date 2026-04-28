跟上手袋掛飾熱潮！10人氣唇膏吊飾推薦：Jisoo愛用Dior唇蜜掛飾

【手袋掛飾｜唇膏吊飾】走在路上，都能發現不少女生的手袋紛紛掛起各種可愛小物，而各奢侈品牌、設計師品牌、潮玩品牌都正爭相推出手袋墜飾，像是毛絨公仔、鑰匙圈、動物造型掛飾等，吸引住眾人的目光。這股熱潮也早吹到彩妝品牌，由起初的扭蛋小彩妝至現在專為吊墜而設計的實用彩妝，每一款甫推出即俘虜女生們的心，一起來看看近期大熱的可愛彩妝吊墜！



延續Y2K熱潮：Lisa最愛LABUBU、小眾品牌毛絨公仔

手袋掛飾｜唇膏吊飾1. Dior 粉漾果凍唇蜜

Jisoo日前釋出讓人心動的美照，手挽Dior的D-Vibe East-West Nano Bag，同時手袋掛上了還沒上架的Dior唇蜜，唇蜜的左上角飾有 Dior金屬掛飾，時尚精緻。這款唇蜜一支就能完美實現護唇，為雙唇增添晶瑩光澤及帶來自然粉嫩色澤，期待唇蜜正式上架。

手袋掛飾｜唇膏吊飾2. KEYM by KIM 蝴蝶結唇膏

KEYM by KIM 全新的蝴蝶結唇膏，可說是近日韓國爆紅的彩妝！其最大亮點是以立體蝴蝶結作為唇膏的外殼設計，而且是兼具少女感與精緻度，也可扣在手袋上成為造型的一部分。唇膏的色調目前共推出6款，包括了玫瑰粉色、裸粉、紅色等，都是一些日常又百搭的色調，非常實用！

手袋掛飾｜唇膏吊飾3. Peripera 鑰匙唇釉

Peripera 近期將唇釉變成了「鑰匙」外型，將彩妝變成每日不能忘記帶的物品！這款唇釉主打高質感的水潤光澤，輕盈不黏膩，輕輕一抹就能打造出水亮的唇妝。目前共推出6色，每款都可以掛手袋上，或是以假亂真掛在鑰匙上。

手袋掛飾｜唇膏吊飾4. Entropy 魅惑唇釉金屬扣環吊飾（亮面／霧面）

來自韓國的小眾彩妝品牌ENTROPY，推出以品牌人氣唇釉結合金屬扣環的吊飾，可直接扣在手袋上，扣環設計較粗身，更添型格感覺！這款唇釉備有霧面及亮面兩種妝感，瓶身設計也略微不同，霧面款的唇釉質地如奶霜般；而亮面款唇釉則能營造水潤唇妝，滿足不同女生的唇妝喜好！

手袋掛飾｜唇膏吊飾. Entropy 魅惑唇釉金屬扣環吊飾（亮面／霧面）（IG@entropymakeup）

手袋掛飾｜唇膏吊飾. Entropy 魅惑唇釉金屬扣環吊飾（亮面／霧面）（IG@entropymakeup）

手袋掛飾｜唇膏吊飾5. CLIO 晶亮水潤護唇精華 Glaze Lip Serum

CLIO 晶亮水潤護唇精華含有透明質酸成分，搭配柔軟的弧形矽膠刷頭，帶來順滑的塗抹感，一抹即打造活力水潤雙唇。護唇精華推出4款全新甜美色號，包括：05 櫻桃糖漿、06 莓果松露 Berry Truffle、07 海鹽牛奶 Sea Salt Milk，以及08 焦糖巧克力，都是甜美動人的色調。並附帶可愛朱古力鎖匙扣，可扣在手袋上，隨時補唇妝！

手袋掛飾｜唇膏吊飾5. CLIO 晶亮水潤護唇精華 Glaze Lip Serum （IG@clio_hk）

手袋掛飾｜唇膏吊飾6. milktouch 小燈泡唇釉吊飾

韓國美妝品牌milktouch所推出的唇釉掛飾，超級夢幻！以猶如小燈泡的造型，內裡盛載著色彩夢幻的唇釉，光是外型就讓人愛不釋手，而唇釉更是輕輕一抹即可擁有水潤豐盈的唇妝。

手袋掛飾｜唇膏吊飾7. BRAYE 唇頰膏鐵盒吊飾

喜歡型格和與眾不同的掛飾，就不能錯過BRAYE所推出的唇頰膏鐵盒吊飾，以別具質感的金屬鐵盒，再配上自選色調的兩用唇頰膏，不僅是型格的掛飾更是隨時隨地補妝的化妝小物！而唇頰膏蘊含59%修護成分，質地水潤易推出，不顯擔心顯細紋，是很實用的手袋彩妝掛飾。

手袋掛飾｜唇膏吊飾8. Fwee 唇頰兩用膏

韓國人氣品牌fwee，長期於Olive Young熱賣排行榜上，尤其唇頰兩用膏更是長期熱賣。這款可用於唇部和面頰，質感如布丁般柔軟，輕易推開打造出自然的妝容。唇頰兩用膏目前共推出多款色調，讓女生們可輕易挑選到喜歡的顏色，而且品牌更會贈送鑰匙扣，可將產品變成手袋掛飾。

手袋掛飾｜唇膏吊飾. Fwee 唇頰兩用膏（IG@fwee_global）

手袋掛飾｜唇膏吊飾9. coralhaze 果汁唇釉鎖扣吊飾

韓國彩妝品牌coralhaze所推出的鎖扣造型唇釉，可說是在各社交平台洗版不斷。這款果汁唇釉採用獨特的鑰匙鎖扣設計，輕旋開鎖即可取出唇釉刷頭，輕輕一刷便能呈現果水般的甜美光澤感，兼具高保濕效果。而且這特別的的造型可直接扣在手袋上，成為型格的手袋配件！

手袋掛飾｜唇膏吊飾10. I'M MEME 我愛奶霜柔霧唇釉小水壺鑰匙圈

假如想找甜美可愛的手袋吊飾，I'M MEME所推出我愛奶霜柔霧唇釉小水壺鑰匙圈就不能錯過了，將唇釉化身成粉嫩可愛小水壺鑰匙圈，使手袋變成活潑有活力！品牌所推出的我愛奶霜柔霧唇釉，共推出5款不同的焦糖系甜烤奶霜色調，質地是輕盈厚重的滑順奶霜感，唇釉含有乳木果油成分，所以即使是霧面妝感仍感做到不顯唇紋，打造出明亮顯白好氣色。