美妝推薦2025｜25+ OL必備的護膚品及彩妝推薦：Kiehl's、KISSME

【護膚品推薦｜化妝品推薦2025】每日用心的護膚和預留給自己化妝的時間，不僅是為了變美，更是好好疼愛自己的一種方式，也是生活的儀式感，靜靜享受這份屬於自己的時光。

尤其是上班族每日長時間在冷氣環境中，加上周遭的塵埃污垢，很容易遇上不同的肌膚問題，對於護膚品和化妝品的選購更要謹慎，要知擁有容光煥發的外表，能讓人散發出自信神采。這次為大家精選多款高效護膚品以及精緻的化妝品，一起在2025年越變越好！



護膚品推薦：

護膚品推薦｜爽膚水1. Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 500ml HK$330

立即購買：01mall

Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水一直備受女生喜愛，塗抹能即使為肌膚補濕，濕敷能舒緩肌膚敏感泛紅﹐回復健康透亮膚色。金盞花爽膚水不含酒精成份，和具收斂效果，成分萃取自金盞花卉及其他天然植物，所以除了能為肌膚保濕、清潔、活化外，還可改善粉刺及舒緩調理肌膚敏感現象，是敏感肌的救星。

護膚品推薦｜爽膚水1. Kiehl's 金盞花植物精華爽膚水 500ml HK$750（品牌提供）

護膚品｜乳液推薦. SHISEIDO VITAL PERFECTION全效亮白賦活乳液（輕盈/滋潤） 100ml HK$790

SHISEIDO於2025年初研配出新升級的VITAL PERFECTION全效亮白賦活乳液，當中加入了珍貴「花中之后」紅花精華，以高效賦活力量促進肌膚膠原再生，高效提升肌膚滋潤度及緊緻度，由肌底活現透亮彈性。從根本擊退細紋；新升級皇牌配方VP8、高效亮肌成分4MSK及紅茶精華，3重抗氧、抗黃及抗醣化，有效改善暗黃鬆弛，煥發飽滿的肌膚。配方備有輕盈及滋潤2款質感，以切合不同肌膚需要！

護膚品｜面霜推薦. Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml HK$980（品牌提供）

護膚品｜面霜推薦. Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml HK$980

Caudalie 所推出的葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜﹐注入全球獨有的哈佛大學Longevity抗老專利，結合白藜蘆醇萃專利及萃取自花梨木的天然豐盈填充萃取物，高效促進膠原蛋白、彈性蛋白及透明質酸自我再生，全面減淡深層皺紋、緊緻肌膚並提昇輪廓。面霜更特別添加天然緊緻多醣和天然微透明質酸，一瓶全效逆轉深層皺紋、細紋、色斑、暗啞、缺水、鬆弛、蘋果肌下垂、凹陷等所有歲月痕跡，還原肌膚最年輕狀態。

護膚品｜面霜推薦. Caudalie 葡萄籽尊貴時光逆轉全效面霜 50ml HK$980（品牌提供）

化妝品推薦：

化妝品｜唇膏推薦. WESTMAN ATELIER Lip Suede Refill - Les Rouges HK$390

立即購買：NET-A-PORTER

Westman Atelier 的「Lip Suede」備有4款霧面色調的唇膏，包括紫紅色、磚紅色、番茄紅色和溫暖的暗玫瑰，都是顯色度相當高，一抹即完美上色。唇膏採用全天然成分製成並注入抗氧化劑、馬魯拉油和促進膠原蛋白生成的仿生勝肽，可滋養和豐滿雙唇。

化妝品｜唇膏推薦. WESTMAN ATELIER Lip Suede Refill - Les Rouges HK$390（NET-A-PORTER）

化妝品｜香膏推薦. DIPTYQUE Refillable Solid Perfume - Eau Rose HK$520

立即購買：NET-A-PORTER

Diptyque的這款固體香膏混合了精緻的玫瑰香調，輕輕於身體抹一點即可散發出持久的花香。香膏採用時尚的帶插圖的可再填充粉盒包裝，可以輕鬆放入手袋或口袋中，隨時隨地補香。

化妝品｜香膏推薦. DIPTYQUE Refillable Solid Perfume - Eau Rose HK$520（NET-A-PORTER）

化妝品｜遮暇膏推薦. IPSA 零瑕修飾三色遮暇 HK$170

立即購買：01mall

IPSA的三色遮暇一直是深受女生們喜愛，可有效遮蓋黑眼圈、色斑、暗瘡印等臉上瑕疵。遮暇膏是透過原膚色透光技術，根據膚色及瑕疵色調，將3色靈活混合，調配出專屬色調，在瑕疵位置增加光線反射，不均色素的瑕疵更顯透光感，輕鬆打造自然透亮遮瑕的效果。

化妝品｜遮暇膏推薦. IPSA 零瑕修飾三色遮暇 HK$170（01mall）

化妝品｜睫毛膏膏推薦. KISSME Heroine Make Real Lash Mascara

塗出原生睫毛般自然分明美睫同時達至極緻纖長，不會形成結塊打造精緻裸妝感。獨創特長纖維配合升級版更長更纖細刷頭，完美緊貼每根睫毛，包括短少及下垂睫毛。強效防水防油，同時可用一般潔面產品輕易卸除。