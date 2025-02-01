2025秋冬必備「摩卡慕斯唇膏」低調又具氣質：Prada、BOBBI BROWN

【唇膏推薦｜摩卡慕斯Mocha Mousse】早前Pantone公布的2025年度代表色Mocha Mousse（摩卡慕斯），有別於過去幾年，這款細膩溫暖的深棕色，成功引起眾多色彩熱潮，由服裝、鞋履、美甲至妝容，全賴它的「融洽」可應用在許多地方！特別於秋冬季，不少女生都喜歡選用低調的棕色系唇膏，這次《01女生》為大家精選了數款美到讓人目不轉睛的「摩卡慕斯唇膏」！



摩卡慕斯唇膏推薦1. Prada Monochrome Hyper Matte 唇膏 HK$395

提到Mocha Mousse（摩卡慕斯）唇膏，Prada Monochrome Brown 限量版唇膏系列必須榜上有名，共3款Soft Matte 至色持久柔霧唇膏，是以品牌標誌性的棕色調作為創意源泉，搭配低調奢華亮棕金屬包裝，完美展現Mocha Mousse！當中的全新色調B109 Amaranto，是經典紅木色調，一抹即洋溢著時尚型格的獨特氣質。

摩卡慕斯唇膏推薦1. Prada Monochrome Hyper Matte 唇膏 HK$395（品牌提供）

摩卡慕斯唇膏推薦2. CHANEL ROUGE ALLURE VELVET #61 INTUITIVE HK$380

CHANEL ROUGE ALLURE VELVET啞緻柔滑唇膏，蘊含純淨和高濃度色素粒子，可塑造亮澤持久妝效，質感極致舒適。系列中的#60 - INTEMPORELLE、61 INTUITIVE以及62 - LIBRE，都是低調的棕色系唇膏，色調偏優雅高貴。但假如想找帶點粉色調和甜美的唇膏，推薦#61 INTUITIVE，是更柔和及顯好氣色。

摩卡慕斯唇膏推薦2. CHANEL ROUGE ALLURE VELVET #61 INTUITIVE HK$380（圖片來源：CHANEL官網）

摩卡慕斯唇膏推薦3. BOBBI BROWN 極緻奢華啞緻唇膏 #64 AETERNON TEA HK$350

BOBBI BROWN的極緻奢華啞緻唇膏﹐採用啞光配方成分令唇部更顯豐盈，長效10小時持久鎖色，此外更蘊含蠟及花提取物有助撫平唇紋，令豐盈柔霧的唇妝完美保持一整天。其中的#64 AETERNON TEA是一款低飽和度的奶茶色，很日常自然的顏色。

摩卡慕斯唇膏推薦3. BOBBI BROWN 極緻奢華啞緻唇膏 #64 AETERNON TEA HK$350（品牌提供）

摩卡慕斯唇膏推薦4. GIVENCHY 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114 Nude Amande HK$360

GIVENCHY的高訂禁忌絲滑緞彩唇膏，提供了全新的超亮澤唇妝效果，長達24小時的保濕效果，以及6小時持久鮮明色彩。當中的#114 Nude Amande，是一款溫暖細膩的杏仁裸色，可帶來自然清雅的好氣色。

摩卡慕斯唇膏推薦4. GIVENCHY 高訂禁忌絲滑緞彩唇膏 #114 Nude Amande HK$360（品牌提供）

摩卡慕斯唇膏推薦5. Lancome L'ABSOLU ROUGE瑰麗絕色啞緻唇膏 #316活力裸粉 HK$340

Lancome的瑰麗絕色啞緻唇膏，採用持久保濕配方並加入神經酰胺成分，質感柔軟舒適，打造出不顯唇紋的霧面啞緻妝效。其中的#316活力裸粉，是溫柔的玫瑰粉色，搭配清冷高級的木質棕色，輕鬆營造出慵懶鬆弛氛圍感。