楊丞琳高海寧從不被「瀏海過度期」折磨？八字瀏海與髮夾缺一不可

女生經常出現「十五十六」的情況，就像面對額前的瀏海，每一次看到偶像女神的新髮型時，也想跟她們一樣漂亮而轉轉髮型。但如果你有瀏海，而女神沒有，麻煩便出現了，你會思考一段很長的時間，因為留長瀏海是有過度期，那時不長不短的瀏海確是惱人。 與其「十五十六」，不如學習一下瀏海過度期的髮型，趕快成為女神吧！

楊丞琳今年年初時剪回「可愛教主」的招牌瀏海，經過大半年，瀏海變得不長不短，她不時會用「八字瀏海」解決過長問題。（rainie77@instagram）

八字瀏海

「八字瀏海」近年打敗「空氣瀏海」，成為最人氣的髮型，不少韓國女主角也選用八字瀏海，如IU、宋慧喬、朴信惠等。八字瀏海弧度自然，更可以打造小瞼、改變臉型的效果，所以有些女生更特意把頭髮修剪成八字瀏海的長度，正正便瀏海過度期的樣子。

八字瀏海不同空氣瀏海，它的捲是往外兩側捲，視覺上像一個「八」，而不是向內捲，而且不管是中分、三七分、四六分界，只要有「八」字即可。要打造八字瀏海一點也不難，只要有一個髮卷或圓梳，以及一個風筒，1分鐘時間便可完成。

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高海寧也用上Bobby Pins（一字夾）把瀏海弄得整整體體。（sammkoling @instagram、黃寶瑩攝）

阿婆髮夾

瀏海不長不短時，不但阻礙自己的視線，也讓人感覺不整體，髮夾會否幫到忙？當然不是用黑色一字夾，而是選用今年最流行的「阿婆髮夾」。

阿婆髮夾是90年代的潮物，也是小女孩整理頭髮之用的小工具，今年起，不但受一班外國時尚達人愛戴，就連Chanel的2019秋冬時裝秀中，模特兒也用上阿婆髮夾，可見它們是今年和未來的時尚髮型單品。面對瀏海過度期的女生，可以嘗試用髮夾整體，既可解決問題又一秒變時尚，一舉兩得。

明星示範：

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瀏海小編髮

如果你願意花多一點點時間，而有更多造型變化，一些瀏海小編髮便非常適合。以下2款瀏海編髮都是非常簡單只需幾個髮夾與幼橡根便可以，連手殘女也難不到。

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