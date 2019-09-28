日本藥妝Tokyo Lifestyle在港開幕　比驚安更驚喜？推十大必買品

人氣日本藥妝店「東京生活館」 (Tokyo Lifestyle)正式登陸香港，位於尖沙咀海港城及MiraPlace 2現已開幕。新店佔地4,000呎，集中提供逾千個品牌多達5萬5千種藥妝品，比驚安之殿堂出售的藥妝品多而豐富。更設有多重開幕優惠，當中最推薦香港店限定福袋。 攝影：歐嘉樂

全新香港Tokyo Lifestyle MiraPlace 2店佔地超過4,000呎，專賣商品充滿驚喜。

Tokyo Lifestyle提供逾千個品牌多達5萬5千種產品，包括護膚、彩妝、洗髮護髮產品、保健產品、母嬰用品、日本零食等，應有盡有。「Made in Japan」向來都是信心的保證，Tokyo Lifestyle會同步引入多款日本主流的熱賣品，並定期公佈熱賣產品，緊貼日本藥妝潮流。

10大Tokyo Lifestyle獨家專賣品與日本熱賣產品：

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除了10大熱賣美妝產品外，Tokyo Lifestyle的限定福袋同樣不容錯過。福袋款式多達19款，包括HK$50獨家福袋（原價價值HK$300）與HK$200獨家福袋（原價價值HK$600）。福袋的貨物是誠意之作，收納了日本熱賣品牌MomoPuri、MINON、Saborino早安面膜等，絕對值回票價。有興趣的女生要注意福袋每日數量有限，售完即止。

HK$200獨家福袋（原價價值HK$600），收納了日本熱賣品牌MomoPuri、MINON、Saborino早安面膜等，絕對是誠意之作。

按圖看更多開幕優惠：

香港店特設「星級炫美專區」 專人分享美妝心得

充滿少女心的「星級炫美專區」是拍照打卡的熱點。

Tokyo Lifestyle設有「星級炫美專區」，提供專業的美妝指導服務。專業的化妝與護膚專員會為顧客進行皮膚分析，提供最新的美妝資訊、推介最合適的產品。女生們更可以於這裡試用多款最新的彩妝用品，率先體驗當季流行款式。

日本熱賣護膚專區：

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日本美妝專區：

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保健品與身體護理專區：