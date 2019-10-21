【DISNEY X COLOURPOP】16色公主眼影盤$170入手！胭脂唇膏零廢色

來自美國的平價品牌ColourPop，彩妝CP值都超級高，尤其是「眼影」又大粒、顏色豐富，除了眾多選擇的單色眼影、粉類產品之外，每每推出新配色眼影盤就會從歐美延燒到韓、台，引發代購熱潮。這次ColourPop與迪士尼合作推出了公主系列眼影盤、腮紅與唇膏，看來大家的荷包又不保了。

#Midnight Masquerade Palette 美金22元

Midnight Masquerade 16色眼影盤堪稱此系列必收藏，可以一次看到加入這次聯名商品的8位公主，有日常實用的橘粉色調，也有閃耀奪目的亮片色，磚紅色系的霧面色與神秘的深藍色，應有盡有，可以輕鬆搭配出非常多種眼妝。

已經有很多美妝部落客開箱試色，並做妝容示範與教學，顯色度、暈染效果與亮片色發色都超美！就像把自己變身公主一樣夢幻。

+ 5 + 4 + 3

#8 Blush/Highlighter Compacts胭脂 美金10元

除了必定會造成搶購風波的公主眼影盤之外，這次還為迪士尼的8名公主特別推出了專屬的胭脂、打亮各四色，一個才港幣$78元，從下面影片也可以發現容量超實在，而且飽和度高又滑順，八色完全沒有廢色。

+ 4 + 3 + 2

#Princess Bundles 美金18元

每位公主的胭脂顏色與液態唇膏顏色都是一套的！是依照所屬公主的特色與氣質搭配出的妝容，選擇公主的腮紅＋唇膏組合，就會有每位公主專屬的精美套裝，非常划算。

#Lux Liquid Lip液態唇膏 美金8元

＃Masquerade Magic 美金166元

想要全系列都購入收藏的話，就可以敗下這套Masquerade Magic Set，全部產品一次擁有。

#Limited Edition Disney Masquerade PR Collection限量版全系列組合套裝 美金191元

另外，並推出超精美的包裝的限量版組合套裝，整體實在太夢幻了，非常具有收藏紀念價值。

超精美包裝的限量版組合套裝（IG@colourpopcosmetics）

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