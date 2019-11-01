Adele走出離婚陰霾　瘦身不瘦胸　不靠節食六個月減十九公斤　

身形豐滿的英國歌后Adele一向走實力派路線，憑藉率性幽默的個性加上獨特的唱腔深受全球歌迷的愛戴。她於四月時宣佈與丈夫離婚後，感情生活一直被外界關心。直至近日Adele以減去十九公斤的全新姿態回歸，加上早前媒體報導她戀愛的傳聞，隨即引起網民聯想是否愛情的魔力讓Adele變得更美。

Adele以一襲露肩禮服出席好友Drake的生日派對，看似已跨過離婚陰影。（IG＠adelettes）

根據外國媒體《The Sun》的報導，Adele正與好朋友饒舌歌手Skepta約會。Adele曾於2016年時鼓勵有意退出樂壇的Skepta，他在Adele的支持下度過了難關，從此便成為了相知相惜的好朋友。未知兩人的緋聞是否屬實，但Adele於六個月中減去十九公斤的事實卻令人驚艷，更引起網民的熱鬧討論。

Adele於六個月中減去十九公斤的事實卻令人驚艷。（VCG）

Adele以一襲露肩禮服出席好友Drake的生日派對，減重後手臂與鎖骨線條變得明顯，體態也更健康。回想Adele出道前身形更為豐滿，她曾表示自己是名歌手，並不是雜誌上的模特兒，做音樂是為了耳朵，不是眼晴，所以哪天若變瘦了，決不是為了要當個好看的女明星。Adele為了成為兒子的榜樣而變得健康，透過運動與飲食控制逐步達到減重的效果。

按圖看Adele出道至今的身形變化：

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找到喜歡的運動模式

熟悉Adele的粉絲都會知道她超級討厭上健身房，所以她並不會勉強自己為運動而運動。Adele曾謂：「我與其他人一樣都擁有肥胖的身形問題，但我並不打算讓它破壞我的人生。」她認為，無論你漂亮與否，最重要的是懂得欣賞自己，這樣才是快樂的關鍵。

Adele曾表示超級討厭上健身房，但她現在已找到自己喜歡的運動模式。（IG＠adele）

既然討厭上健身房，Adele便為自己發掘感興趣的運動。她在私人健身教練的指導下，每星期進行三次帶氧運動，也接觸了進階版普拉提（Pilates Reformer）。《The Sun》的報導指Adele喜歡這種新的鍛煉方式，而且她透過Pilates Reformer的訓練也成功改善肥胖問題。其實許多荷里活名人也喜歡利用普拉提減肥，當中包括名模Naomi Campbell、公爵夫人梅根等。

減肥前的Adele每天都會喝上十杯各含兩匙糖的茶，一天下來她便攝取了至少二十匙糖，超出建議食量的三倍。（IG＠adele）

戒煙酒 戒掉日喝十杯茶

減肥前的Adele每天都會喝上十杯各含兩匙糖的茶，一天下來她便攝取了至少二十匙糖，超出建議食量的三倍。在戒掉這壞習慣後，Adele坦言感覺更有活力。另外，她也戒掉酒精與煙草等影響健康的壞習慣。她表示雖然沒有了酒精與煙草的生活很沉悶，但為了健康還是乖乖放棄為妙。

網友把減肥後的Adele（左）與減肥前的Adele（右）拼在一張相片中作對比，減肥後的Adele看起來更精神。（IG＠adelettes）

配合「Sirtfood Diet（激瘦飲食法）」加強減肥效果

Adele還實行「Sirtfood Diet（激瘦飲食法）」，這理論來自營養醫學博士Glen Matten及營養師Aidan Goggins合著的《The Sirt Food Diet（激瘦飲食法）》中，透過進食能激活Sirtuin酵素的食物來增加身體的新陳代謝，改善健康、幫助消脂。透過多進食芹菜、薑黃、黃豆、蕎麥、羽衣甘藍、紅酒、可可含量達85%以上黑巧克力等Sirtfood，配合其他低熱量的食物，Adele不需要刻意節食也可以控制體重。「Sirtfood Diet」除了受到Adele的追捧，就連公爵夫人凱特的妹妹Pippa Middleton也是支持者。

Adele的減肥法是參考這本由營養醫學博士Glen Matten及營養師Aidan Goggins合著的《The Sirt Food Diet（激瘦飲食法）》。（Amazon）

「Sirtfood Diet」以三星期為一個減肥的週期，減肥者需於頭三天把熱量攝取量限制於1000卡路里內，另外需配合以Sirtfood打成的果汁，接下來四天便把熱量提升到1500卡路里。而餘下的兩星期為維持期，減肥者不需限制熱量攝取，但仍需飲用Sirtfood果汁。註冊營養師楊蒨珩Stephanie認同Sirtfood Diet是個安全的飲食方法，不會對身體造成傷害，而且Sirtuin酵素擁有加速新陳代謝的效果亦受到科學根據的支持。

至於「Sirtfood Diet」是否能有效減肥，Stephanie認為減肥者有機會於第一階段因控制熱量攝取而令體重下降，但成效未必如坊間其他減肥法理想。她提醒減肥人士不要因減重而長時間把卡路里控制於1000內，需攝取足夠的營養。另外，她表示Sirtfood果汁所採用的食材均擁有豐富的維生素與抗氧化劑，即使不是為了減肥也能每天飲用。

參考資料：The Sun