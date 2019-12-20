【減肥】3大壞姿勢最易令人「假肥」　「假肚腩」隱形靠2個動作？

減肥，說的多，真正持之以恆的人少之又少。坊間減肥方法五花百門，瑜伽老師Natasha就教路：「減肥最重要適合自己，能維持下去才算是成功。」由淺入深，先說些汗也不流的減肥方法－只要糾正姿勢就能看起來更高更瘦？ 攝影：黃寶瑩

不用出汗都可以「減肥」？（黃寶瑩攝）

我們平日認識的減肥方法，大多是飲食配合適當帶氧運動，因此，中低強度的瑜珈大多時都被認為不能作為減肥運動。不過，既是要減肥，不如由淺入深，先由改善姿勢做起，瑜伽老師Natasha就指出，上班一族時時使用電腦、坐在辦室內，特別容易造成「假肥」身形。以下一一拆解，Natasha亦分享一系列不需器材的訓練，改善姿勢，各位在家也能輕鬆鍛鍊：

物理治療師莊子聰就指出圓肩、寒背亦稱「上交叉綜合症」。站姿不良，看起來更矮更厚。（許芷婷攝）

圓肩、寒背看來更厚、矮？

物理治療師莊子聰就指出圓肩、寒背亦稱「上交叉綜合症」，站姿不良，看起來甚至會矮5cm。他指這非常常見，他指出因為地心引力，所有重量往下墮，而且大多數人時時低頭使用手機，上班時間大多時候要使用電腦，可辦公室電腦檯過低，螢幕處於眼鏡視線下方，座椅沒有扶手，就會容易造成圓肩與寒背。他指出，要改善這問題，就要伸展前方繃緊的肌肉及強化反方弱的肌肉。

瑜珈老師Natasha就分享，以下動作有助訓練背肌，加強背部肌肉，從而改善平日姿勢，便可看起來更修長：

蹺腳會造成「假肚腩」？

坐姿不良，也是很多女生面對的問題。很多人或會認為蹺腳或會造成「假肚腩」，事實又是否如此？物理治療師莊子聰就指出，我們所謂的「假肚腩」即盤骨前傾，而蹺腳卻並非始作俑者。他指出，蹺腳會造成左右不平衡，影響外觀，會導致腰背痛，而受力不平均，也有機會有坐骨神經痛。

物理治療師莊子聰建議，人好動仍正常事，比起要求自己全天坐得四平八穩，其實更應多動動身子，即使是蹺腳，只是時時轉換不同姿勢便可，比起完全不動更好。

至於為何會有「假肚腩」？原來真兇是另外的習慣。

「假肚腩」的成因又是甚麼？（許芷婷攝）

時時穿高跟鞋會令小腿粗大？

另外，不多女生都愛穿高跟鞋，看起來更修長。可是，有不少人擔心，高跟鞋或會造成「香雞腳」、小腿粗大，不知事實又是否如此？

物理治療師莊子聰就指出穿高跟鞋不會令小腿粗大，反之會令腳筋很緊，容易抽筋，更甚是因為時時要踮起腳，而造成盤骨前傾，即「假肚腩」。他更提出高跟鞋的跟愈高，肚臍就愈會向前突出。

要改善「假肚腩」問題，亦有瑜伽動作對應。瑜伽老師Natasha就分享訓練核心肌肉，便可減少「拗腰」與的情況。

【點圖即看】改善「假肚腩」訓練動作＝＝＞

Natasha分享，以上動作均可毎天訓練一組，即毎個動作做一次，時間則量力而為，由15秒做起，熟練後增至1分鐘。但各位還是要留意，以上瑜伽動作只供參考，如遇疑難或任何壞姿態引起的相關痛症問題，建議立即向專業人士尋求協助。