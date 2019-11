【魔雪奇緣2】Elsa長期單身暗藏原因？導演解構：她快樂無須男人

《魔雪奇緣2》(Frozen II)終於在香港上映,相隔6年,同樣以女生為重心,兩姐妹Elsa與Anna找尋真相時,又找自己位置,劇情反傳統,王子可以騙人,公主女王可以自救,無需英雄救美。可是,粉絲們終於忍不住問:「為何Elsa沒男友又沒朋友?」更發起「#GiveElsaAGirlfriend」運動,沒男人,也至少給她一個朋友!

Elsa過不了性格測試 未準備好有男友?

影迷們發起「#GiveElsaAGirlfriend」運動,為Elsa抱不平,對她的社交生活大感不解,只有妹妹,妹妹男友,與一個自己創造出來的雪人Olaf。為何Elsa這麼「毒」,觀眾懇求:「不讓她結交男友,也至少給她一個朋友!」

可是,導演之一的Jennifer Lee卻在《Refinery29》訪問中說:「《魔雪奇緣》最重要的是愛能戰勝恐懼。」但她卻表示Elsa並未準備好戀愛。她指製作團隊曾為Elsa作出一系列的個性測試,以及深入的問卷調查、為她寫日記等等,而結果卻是-她未準備好迎接戀情,而他們不想勉強。Jennifer更誇張表示:「她告訴我們,她要去尋根。」因此,不怕劇透,Elsa在第二集中一樣「毒」,甚至更「毒」,為了找尋魔法根源而走進魔法森林。

第二集有不少新角色加入,但他們都無緣與Elsa成為朋友。(《魔雪奇緣2》劇照)

想拍拖?先找尋自己內在快樂

沒男友不是問題,或許只是我們觀看荷里活片太多,習慣一雙一對才算圓滿結局,但為何Elsa連朋友都沒有?

《魔雪奇緣》的主題曲《Let it go》十分成功,旋律街知巷聞,有一刻甚至覺得甚麼都由他去吧,不要再唱了。而歌詞卻成功打動 LBGTQ社群-

/Don't let them in, don't let them see / Be the good girl you always have to be./

廣東話版:誰曾勸我/逃離心魔/不惹紛爭唯憑善意輔助/



《魔雪奇緣2》的新主題曲《Into the Unknown》更令觀眾們肯定她是「酷兒」(queer)的形象。

/I've had my adventure, I don't need something new /I'm afraid of what I'm risking if I follow you/

廣東話版:我堅拒着了魔 耳邊像謎像幻/別理會是什麼附和後果/就像是闖禍墮入這錯誤

不過,導演們反倒覺得替Elsa找個伴並不是《魔雪奇緣》的重點,亦沒有進一步回應Elsa的性取向。 另一導演Chris Buck 指出:「快樂,必先內找尋。在電影的尾聲,我會說她只是十分快樂,那是真正的自由。」

參考資料:Refinery29