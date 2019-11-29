【魔雪奇緣2】Elsa長期單身暗藏原因？導演解構：她快樂無須男人

《魔雪奇緣2》（Frozen II）終於在香港上映，相隔6年，同樣以女生為重心，兩姐妹Elsa與Anna找尋真相時，又找自己位置，劇情反傳統，王子可以騙人，公主女王可以自救，無需英雄救美。可是，粉絲們終於忍不住問：「為何Elsa沒男友又沒朋友？」更發起「#GiveElsaAGirlfriend」運動，沒男人，也至少給她一個朋友！

Elsa過不了性格測試 未準備好有男友？

影迷們發起「#GiveElsaAGirlfriend」運動，為Elsa抱不平，對她的社交生活大感不解，只有妹妹，妹妹男友，與一個自己創造出來的雪人Olaf。為何Elsa這麼「毒」，觀眾懇求：「不讓她結交男友，也至少給她一個朋友！」

可是，導演之一的Jennifer Lee卻在《Refinery29》訪問中說：「《魔雪奇緣》最重要的是愛能戰勝恐懼。」但她卻表示Elsa並未準備好戀愛。她指製作團隊曾為Elsa作出一系列的個性測試，以及深入的問卷調查、為她寫日記等等，而結果卻是－她未準備好迎接戀情，而他們不想勉強。Jennifer更誇張表示：「她告訴我們，她要去尋根。」因此，不怕劇透，Elsa在第二集中一樣「毒」，甚至更「毒」，為了找尋魔法根源而走進魔法森林。

第二集有不少新角色加入，但他們都無緣與Elsa成為朋友。（《魔雪奇緣2》劇照）

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想拍拖？先找尋自己內在快樂

沒男友不是問題，或許只是我們觀看荷里活片太多，習慣一雙一對才算圓滿結局，但為何Elsa連朋友都沒有？

《魔雪奇緣》的主題曲《Let it go》十分成功，旋律街知巷聞，有一刻甚至覺得甚麼都由他去吧，不要再唱了。而歌詞卻成功打動 LBGTQ社群－

／Don't let them in, don't let them see / Be the good girl you always have to be.／

廣東話版：誰曾勸我／逃離心魔／不惹紛爭唯憑善意輔助／



《魔雪奇緣2》的新主題曲《Into the Unknown》更令觀眾們肯定她是「酷兒」（queer）的形象。

／I've had my adventure, I don't need something new /I'm afraid of what I'm risking if I follow you／

廣東話版：我堅拒着了魔 耳邊像謎像幻／別理會是什麼附和後果／就像是闖禍墮入這錯誤

不過，導演們反倒覺得替Elsa找個伴並不是《魔雪奇緣》的重點，亦沒有進一步回應Elsa的性取向。 另一導演Chris Buck 指出：「快樂，必先內找尋。在電影的尾聲，我會說她只是十分快樂，那是真正的自由。」

參考資料：Refinery29