37歲孫藝珍逆齡生長　網民大讚如少女　全靠4招養成不老初戀臉　

人氣話題韓劇《愛的迫降》即將播出，女主角孫藝珍再與緋聞男友玄彬合演情侶，在劇中譜出愛歌。不過觀眾最關注的不是兩人能否戲假情真，而是今年37歲且出道20年的孫藝珍，依舊維持初出道時清純的少女容顏，被網民大讚駐顏有術，「歲月催人輕」呢！

今年37歲的孫藝珍看起來與20多歲的少女沒有太大的分別 (ig@yejinhand)

在韓國，孫藝珍更與河智苑、金荷娜、宋慧喬、全智賢合稱是「韓國當家五大花旦」，她在2000年以電影《秘密》初登上韓國的銀幕上，自17 歲就開始出道的她在20年間，拍攝過的電視劇和電影己超過30多部。

近鏡之下，孫藝珍的皮膚看似是零毛孔且白裡透紅的 (ig@yejinhand) 孫藝珍在2003年，電影《假如愛有天意》中出演女學生，充滿靈氣的大眼配上清純外貌的孫藝珍，電影中清澀的樣子吸引不少的粉絲，當時孫藝珍更是第一代的「國民初戀」，迷倒不少的男生。韓國網民大讚孫藝珍說道：「韓國娛樂圈中比她漂亮卻沒她演技好，比她演技好的卻沒她如此的漂亮！」

【接圖看】回顧孫藝珍年輕時的劇照：

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早前，孫藝珍與丁海寅合演的愛情浪漫劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》時，亦被網民大讚在劇中與小鮮肉丁海寅譜出姊弟戀的她看來仍然十分年輕，沒有多大的違和感。雖然兩人在現實中有著7年的年齡之差，可是擁有窈窕身材和凍齡清純樣貌的孫藝珍，卻完完全全看不出真實的年齡差，駐顏有術。她早前也曾向傳媒分享了她四大日常保養方法，相信不論是剛剛步入初熟女階段，或是還是年輕的女生同樣值得參考！

利用溫暖的毛巾敷臉

孫藝珍常常利用溫暖的毛巾敷臉來打開皮膚的毛孔 (ig@yejinhand)

孫藝珍即使已經37歲，但皮膚看起來比起20餘歲的少女還要白裡透紅、皮膚充滿水份和光澤感，更帶有紅粉緋緋的感覺。她表示會經常使用溫暖的毛巾熱敷臉部約一分鐘的時間，利用毛巾的熱力讓皮膚的毛孔可以慢慢打開，讓堆積在毛孔中化妝品、殘留物或是空氣中的塵埃可以更容易清潔帶走。

孫藝珍即使已經37歲，但皮膚看起來好像20餘歲的少女一樣。(ig@yejinhand) 及後才輕輕用手以溫水擦拭面部，徹底洗淨面上殘留物。孫藝珍特別強調女生應堅持徹底卸妝的清潔步驟，因為化妝品的殘留物很易造成皮膚的色素沉澱，以及導致產生暗粒的問題，令皮膚質素變差。

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持之以恆地進行臉部按摩 加強血液循環

孫藝珍平日也會習慣輕輕接壓面部，加快護膚品和精華的吸收。(ig@yejinhand)

孫藝珍亦會趁著熱敷熱毛巾後的熱力，再輕輕用手在眼部四周和顴骨位置，並沿着面部的輪廓線進行按摩，從而加強臉部血液循環。此外，她在塗上護膚品後，也會輕輕接壓面部，加快護膚品和精華的吸收。難怪在電視劇的超近鏡頭下，孫藝珍沒有黑眼圈，面部也沒有多餘贅肉，皮膚緊緻年輕。

將沾滿化妝水的化妝棉冷藏 再冷敷上面

孫藝珍會用沾有化妝水的冷凍化妝棉來擦拭皮膚，以達到收縮毛孔的作用。 (ig@yejinhand)

孫藝珍除了會利用溫暖的毛巾敷臉，來幫助護膚品和精華的吸收外，更會預先將沾滿化妝水的化妝棉冷藏在雪櫃中，再進行冷敷。因為用熱毛巾敷臉會讓皮膚的毛孔打開，而敷上沾有化妝水的冷凍化妝棉來擦拭皮膚，在護理皮膚的同時，更可達到收縮毛孔的功用。

每天進行一小時的運動

孫藝珍的身材與出道時沒有多大的分別 (ig@yejinhand)

孫藝珍除了擁有凍齡的樣貌外，更擁有窈窕的身材。除了持之以恆地進行皮膚保養外，更會進行有氧運動來提升新陳代謝，以提升皮膚更新速度和減少多餘脂肪積聚，孫藝珍表示自己每天都會進行一小時的瑜珈運動，來達到出汗的目的，燃燒身體中多餘的脂肪。

【接下圖看】近照中的孫藝珍充滿少女味：