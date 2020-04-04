【健康瘦身】做運動不能只靠毅力　分析6種性格：內向適合慢跑

不知道你是不是跟我一樣，心裡想著要做運動、要身體健康，第一週信誓旦旦的報名課程、每天下午六點準時到健身房報到，為自己身體和情緒的小改變感到驕傲。然而過了一個週末，你開始告訴自己，上禮拜好努力這禮拜休息好了、以後兩週運動一次應該也滿好的吧……

久而久之，你開始不相信自己能堅持運動而放棄，直到下一個外部刺激出現（例如健康檢查報告），你才又重新跳回運動的懷抱，就這樣輪迴好幾次。

其實，想要堅持做運動，不只取決於個人毅力，還需要挑對運動方法，如果你是一個害怕無聊的人，或許跑步就不是那麼好的選擇。The Ladders就針對六種性格的人，推薦適合的運動方法，若你正為運動苦手，不妨參考看看！

▼▼▼按圖放大看6種性格適合哪種運動▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

若你是極度內向的人：獨自慢跑，離自我更近

若你害怕與人交談、討厭無意義的溝通，想要十分專注在運動中，獨自慢跑是很好的選擇。你更可以在天氣好的時候，戴上耳機，沿著美麗的河岸跑步。如果你也不想花太多錢在運動上，那麼跑步完全就是為你量身打造的運動。

若你渴望用運動交朋友：熱情 Zumba，直接為你們開啟話題

想要一邊運動，一邊認識有趣的新朋友嗎？健身房可能很難做到，但是 Zumba 可以！報名一堂 Zumba 課試試看，熱情的舞蹈馬上讓你拋開包袱，和身旁的人扭動起來，下課也不會尷尬，馬上就能和同學聊起剛剛的舞蹈！

若你期望運動時，能有更多收穫：充滿驚喜的健行，在運動時探索世界

若不愛一個人慢跑，也不想待在室內做運動，是不是就代表你沒有其他運動可做了呢？或許健行很適合你！做好功課、找一條景色優美的步道，在健行流汗的同時，又能接觸自然，這也是很棒的運動方式。

若你期望運動時，能有更多收穫：充滿驚喜的健行，在運動時探索世界(IG@misselvani)

若你很容易感到憤怒，無處宣洩：拳擊課，釋放你的壓力

工作步調快、意外多，生活上的大小事老是讓你提心弔膽⋯⋯如果你的生活充滿壓力，感覺無處可躲，不如試試看拳擊課。拳擊課會讓你在流汗的同時，消除你的負面情緒，同時達到運動的目的。

若你精力旺盛，停不下來：飛輪踩啊踩，讓你盡情飆汗

如果你有著非比尋常的活動力，老是停不下來，就該嘗試快步調的飛輪課，讓你的雙腳快速活動，絕對能享受大汗淋灕的快樂。

若你總是優柔寡斷：什麼都想做，就什麼都做的 Boot Camp

Boot camp 原是為訓練士兵體能的運動方法，後來在許多健身房都有提供相關的課程訓練，如果你希望能夠加強各方各面的體能，那麼這種同時能訓練到肌力、爆發力、心肺能力等的運動，或許就很適合你！（但也請注意，Boot Camp 不是所有人都適合嘗試，必須考量到個人體能、是否有運動經驗、是否有教練指導等各項因素）

找到自己性格適合的運動，要開啟和堅持一項運動，或許也不是那麼困難的一件事了。若你是運動初學者，也不用勉強自己每天運動，給身體適應時間，從一週一次，到一週兩次，建立運動習慣，長久下來，相信你也能看到自己身體的改變！

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【運動小姐】極度內向、討厭競爭：六種性格，決定你適合哪種運動】