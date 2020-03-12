梨泰院Class｜5句台詞導出人生道理　做人要堅守自己的信念和原則

學校沒有教我們的課，一堂《梨泰院 class》開啟的人生討論，五句劇中的經典台詞，帶你重新思考。

有一種證明自己的方法，無須改變初衷與理想——譬如正在 Netflix 上熱播的韓劇《梨泰院 class》。

改編自同名漫畫，一個有殺人未遂前科的男主角朴世路，在南韓首爾充滿異國風、飲食業一級戰區的梨泰院開設小酒館「甜栗」，準備為車禍死去的父親復仇。他店裡聘用的，是那些多被社會貼著標籤的人們——反社會人格的少女趙以瑞、跨性別者馬賢利、更生人崔昇權、非韓混血兒 Tony Kim。

韓劇裡的復仇故事千篇一律，然而《梨泰院 class》卻闢出新的思考，例如，像朴世路一樣，堅持自己的信念過生活才是真諦，還是要像吳秀雅一樣，順應社會漂流？又或者，有沒有第三種選項，例如趙以瑞，能屈能伸，在該反擊的時候反擊，該低頭時低頭？

▼▼▼學校沒有教我們的課，一堂《梨泰院 class》開啟的人生討論，五句經典台詞，帶你重新思考。▼▼▼

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趙以瑞：「我 20 歲，依然對人生的價值觀感到迷惘，（擲硬幣）如果擲出正面，我就當個媽媽所希望的人，如果擲出反面，媽媽就會哭，硬幣是正面還是反面呢？我擲硬幣的時候，希望的是哪一面呢？我決定當作擲出了反面。」

在離開校園的瞬間，人生要走下去，靠得是你的價值觀，引領你不斷做出人生抉擇。然而，我們的社會時常只有一種選擇及一種價值觀：成功。去實現夢想、賺一筆錢、過富裕生活，和好的伴侶結婚生孩子……對，就像趙以瑞所說，成功的方法，大家不都知道嗎？那就是努力努力、拼了命的努力、咬緊牙關的努力。但是這種輕易就知道答案的人生，多無趣。就是因為世界不變，所以無聊，這麼無聊的世界，多希望能夠原地毀滅。

如果可以，當個叛逃者吧，逃離常規外，在一條你無法一眼看到盡頭的道路上，勇敢去闖吧。

崔昇權：「你也是人生完蛋的前科犯啊」 朴世路：「讀書？做苦工？跑遠洋漁船？我可以從那些開始做啊，我會做盡所有需要的事，你不要決定我的價值，我的人生才剛開始。」

朴世路背著殺人未遂的罪名入獄，在旁人看來，他就是個永遠無法翻身的社會底層人物。但是他心底知道，無法改變的是別人的想法，不是自己的人生。朴世路正向到不行的思考，看著好讓人生氣啊，憑什麼能如此正面呢？憑什麼相信有了前科，人生還能「剛開始」呢？

但是想著想著，就覺得，朴世路都撐下去了，那麼現在自己遇到的困難，或許還能深吸一口氣，繼續撐下去是吧？

正是因為一無所有，所以不怕失去。朴世路敢於去想，敢於去要，他說，他要讓「甜栗酒館」變成連鎖業，那股勇氣讓餐飲龍頭聽了發笑。（《梨泰院 class》劇照）

朴世路：「就算我生來就一無所有，但我想擁有的東西很多。」

正是因為一無所有，所以不怕失去。朴世路敢於去想，敢於去要，他說，他要讓「甜栗酒館」變成連鎖業，那股勇氣讓餐飲龍頭聽了發笑。所有的實現，始於妄想，若連捲起袖子開始做的勇氣都沒有，還談什麼想望呢？

朴世路：「忍耐這一次、最後一次，就這樣一次又一次！雖然當下會很好過，可是那些忍讓，會讓人改變的。」

讓《梨泰院 class》最不同於以往的地方，就在於他如何重新詮釋對復仇的想像。無論對方如何挑釁，朴世路只選擇用自己的方式去「復仇」，少了各種暗地來去的鬥爭，他將一切攤在陽光底下，說出自己的目標。開店被停業如何？再開就好，直到能用自己的品牌，打倒害死父親的企業。他的復仇計畫，不改任何初衷，也就是堅持信念，做相信是對的事。因為他知道，當為仇人改變堅持的信念，那一刻，復仇就失敗了。

學校沒有教我們的課，一堂《梨泰院 class》開啟的人生討論，五句劇中的經典台詞，帶你重新思考。（《梨泰院 class》劇照）

吳秀雅：「我對你一點都不感到抱歉，你知道為什麼嗎？因為我覺得我自己最珍貴，我最疼愛自己。」 朴世路：「你只是盡力過生活而已，你什麼錯都沒有。」

儘管吳秀雅選擇倚靠害死朴世路父親的大企業，很多時刻，你根本無法討厭這個角色。事實上，每個人都有不同的生存策略，像朴世路永不低頭是一種，像吳秀雅順應時代生長，也是一種。沒有孰優孰劣，也只是，我們都在努力生活的證明。

五句《梨泰院 class》裡的經典台詞，看見人人都有自己的生存之道，無所謂對錯，亦無須評價，在這熙來攘往的梨泰院裡，為的，不過是尋求活下來的方法，僅此而已。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「你只是盡力過日子而已，並沒有做錯任何事」《梨泰院 class》的經典人生台詞】