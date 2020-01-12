【2020年髮型】女星熱捧3款清爽系短髮　瞬間減齡氣質不輸長髮

新年快要到來，部份女生忙著跟隨著「斷捨離」的風潮，也有女生忙著思考是該留一頭長髮還是剪一頭俐落的短髮。 不過物件需要「斷捨離」外，原來髮型長度也需要「斷捨離」，2020年時份，不同款式的短髮髮型率先跑出，不少韓星也悄悄地換上一頭短髮示人。

今年年頭，時尚界、網紅界抑或是娛樂圈與起一陣「肩上短髮」的潮流，不少韓星都剪掉昔日標誌性的「女神大波浪」長髮，轉而把一頭的長髮剪到肩上約3-5CM的長度，俐落的短髮更以突顯個人獨特個性，加上短髮的造型可讓整體的造型變得更為輕盈，重要的是短髮氣質度完全不輸長髮。如果今年想轉換一下新形象的女生，不妨參下以下三款2020年度大熱的短髮髮型，來轉換一下清爽短髮的造型吧！

髮型一：耳朵下約兩公分的短髮

耳朵下約兩公分的短髮是今年2020年短髮的髮型趨勢(ig@ssinz7)

不難發現今年的時尚街拍中，不少網紅都剪上了一頭俐落短髮，長度約是耳朵下約2CM的長度，雖然不少女生留意不論是女星還是網路紅人都悄悄換上了短髮造型，可是卻擔心自己剪了短髮後會顯臉大或髮型變化性低，沒有太多造型可轉換。

韓國女神級代表人物宋慧喬早前也剪了耳朵下約兩公分的短髮(ig@kyo1122) 不過其實這款的俐落短髮的重點是，可讓臉型變得更加的細小。髮長剛剛到達下巴的位置，有助修飾臉部的線條輪廓，不但也能讓身材比例更好看，更令到五官更加精緻突出和更立體，好像只有擁有161CM嬌小身高的女神宋慧喬，在剪了一頭短髮更加突出她原本精緻的五官呢！

黑色的短髮，透過髮尾捲燙可以打造時尚感 (ig@tiffanyyoungofficial) 若果髮質是偏向細軟，而且是髮量不多的女生更是大為適合。因髮質偏軟的女生時常受到頭髮易扁塌的問題所困擾，只需要在將耳際下附近的髮尾夾曲，再把其他頭髮夾曲打造層次感，便可輕易塑造蓬鬆、豐盈和時尚的氣質。

+ 4 + 3 + 2

髮型二：俐落的直系短髮

一向以可愛見稱的朴寶英，換了一頭短髮更見可愛 (ig@parkbboyoung)

率性、簡單富清爽個性的直系短髮，同樣地是可加加突顯面部的五官，帶出更精緻的感覺。這款髮型的重點是髮尾的位置很像一把刀，髮尾的長度是非常整齊並沒有出現長短不一，俐落的髮尾更可同時突顯頸項的線條。

除了可以在尾的位置捲燙出一個「C字型」的小彎外，更可以在頂部的頭髮夾出微微的波浪 (ig@parkbboyoung) 女生如想帶點玩味感更可以參照現時十分流行的「髮絲挑染」(HIGHLIGHT)，可讓髮型看起來更有時尚和型格的感覺，不想過份型格的女生也可選擇在髮尾的位置捲燙一個富有韓式知性美的「內彎短捲髮」。在髮尾的位置捲燙出「C字型」的小彎，打造出弧度和豐盈線條感的髮型，不但能修飾臉型，也有瘦面的作用，而且這款的短髮，不論有沒有瀏海也可以帶出一種清新和時尚的感覺，髮型的長度也不會過短，十分適合首次挑戰短髮的女生。

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髮型三：肩下兩公分短髮（LongBob）

肩下兩公分短髮（LongBob)長度也適合不想剪過短髮型的女生）(ig@yoona__lim)

肩下兩公分（LongBob）的短髮髮型熱潮由2019年的下半年，一直火紅到2020年，這款髮型可是說是任何的臉型的女生也可以輕鬆駕駛得到，也是深受初嘗中短長度髮型的女生歡迎。LongBob頭髮的長度約是及肩，髮型長度也適合不想剪過短髮型的女生，加上上髮型的變化也有很多

想修飾臉型的女生也可以利用不同粗度的捲髮棒將頭髮向內捲(ig@yoona__lim) 如想增加好感度的女生，可以留著空氣感較重的瀏海，增加可愛的感覺；想修飾臉型的女生也可以利用捲髮棒將兩旁的頭髮向內捲，達到修飾臉型的效果。如想增加髮型豐盈感的女生，也可以把髮尾的部分夾成微捲小捲，上半部表層的頭髮便可以利用吹風機以外捲的方式吹髮，打造清新感同時，也可讓頭髮看起來沒有那麼的扁塌，想要打造個人特色感重的女生也可以在耳朵旁夾上不同款式的髮夾，不過切記不要量，例如可夾上一大一小的髮夾，另一側的頭髮便可輕輕撥散，從而營造個性慵懶感。