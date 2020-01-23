「新年開運桃花眉妝」教學　兩大招運眉型重點剖析　分清好壞眉相

來到新一年，不少女生都想在來年改善運程，特別是仍然單身的女生當然想增強人緣，甚至有機會可以找到另一半。玄學家蔡偉雄表示雖然命是與生俱來的，但是靠後天的努力還是可以改變命運。

不同的眉形帶給人的感覺都不同，更會影響女生的形象。(aliaime@IG)

在人的整個面相中，眉毛可以說有著舉足輕重的地位，不同的眉形帶給人的感覺都不同，更會影響女生的氣色。玄學家蔡偉雄就表示，眉形會影響人的運程，想要增強人緣就要畫出好的眉形。

好的眉相就是眉毛長度比眼睛長，粗幼適宜，眉毛的顏色和濃疏應該一致。(roxannetong@IG)

好的眉相最好就是眉毛長度比眼睛長，粗幼適宜，另外眉毛的顏色和濃疏應該一致，而且根根分明最為理想；至於以下這幾種眉毛就需要修整，以免影響來年運勢和人緣了：

1.眉毛太短或者沒有眉尾、眉頭濃眉尾又粗，擁有這種眉毛的女生通常都較情緒化，善變又自我，做事全憑感覺、我行我素。 2. 兩條眉毛間距太大，性格雖然溫和，但是缺乏原則和主見。 3. 兩條眉毛太貼近話會很多煩惱，終日疑神疑鬼，患得患失，而且不會承認錯誤。 4. 眉毛高低不一、一濃一淡被稱為「兩眉不一」，感情不穩定，心不不平衡。 5. 眉毛倒生看上去非常雜亂，稱為「交錯眉」，感情和家庭都很容易出問題，性格較固執。 6. 眉毛又粗又濃稱為「羅漢眉」，這種眉形的女生生活困苦，遲婚或者遲生子女，而且婚姻生活不太和諧。

眉毛太短太長、太濃太粗都不是好眉相，要有定期修眉的習慣。(sammi_chengsauman@IG)

化妝師親授修眉技巧

今次請來了Benefit Cosmetics的香港首席化妝師Maki Ho為大家示範如何修眉和畫眉，Maki擁有超過12年的修眉經驗，對於不同眉形的修整技巧都瞭如指掌，以下就是她分享給大家的3個修眉步驟和貼士：

修眉、畫眉使用到的所有工具。

3個修眉步驟：

3個修眉小貼士：

1. Maki表示自己修眉的話最好不要胡亂剪短眉毛，因為一旦剪得不好的話，再長出來的眉毛會方向不一，而且眉毛會變得下垂生長。 2. 面形較長的女生可以把眉毛修平一點，會有縮短面形的效果；「包包面」的女生就建議突出眉峰位置，可以把面形拉長，有瘦面的效果。 3. 很多女生或者修眉新手都會用剃刀修眉，但是Maki表示這樣很容易失手剃多了又或者剃到眉毛不平均，而且有機會會眉毛倒生，建議用眉鉗修眉。

1. 神彩飛揚野生眉

「神彩飛揚野生眉」讓女生看上去精神奕奕又吸晴，是拜年的最佳眉妝。

新年的指定動作當然就是要拜年，想要一個精神奕奕又吸晴的眉形，就一定是畫這個「神彩飛揚野生眉」，最重要就是眉毛濃疏一致、根根分明，自然給人好的印象。

「神彩飛揚野生眉」眉妝步驟：

2. 溫柔桃花一字眉

「溫柔桃花一字眉」可以減低女性的英氣感，給人溫柔和順的感覺。

新年需要去男友家中拜年或者結識異性，「溫柔桃花一字眉」就可以大派用埸了。「一字眉」可以減低女性的英氣感，給人溫柔和順的感覺，單身女生日常也可以多畫這種眉，分分鐘招來桃花！不過一字眉會令包包臉女生臉更圓，所以眉峰最好畫得明顯些。

「溫柔桃花一字眉​」眉妝步驟：

Before&After：

對比一下無畫眉和有畫眉，未畫眉時無精神又呆滯，修眉畫眉後則散發氣質，讓人眼前一亮的感覺。