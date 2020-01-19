@COSME 20大「人氣打底霜排行榜」　日女生力推清爽保濕貼妝神器

臨近新年，常要出席不同的飯局，休息不夠以致上妝不貼服，於是瘋狂選用補濕產品，可是妝感讓是不太貼服，因為不少女生也忘了妝前保濕的重要性，想快快化出一個完美的妝感，一枝好用的妝前乳霜幫到你。

想購買一枝妝前乳霜卻無從入手，不如參考有美容界「奧斯卡」之稱的日本@COSME，其所公布的「人氣底霜排行榜」當中頭20位（截至15/01/2020），當中入選的產品都是日本女生共同票選和推薦，也是獲得女生高度好評的好物呢！