@COSME 20大「人氣打底霜排行榜」　日女生力推清爽保濕貼妝神器

臨近新年，常要出席不同的飯局，休息不夠以致上妝不貼服，於是瘋狂選用補濕產品，可是妝感讓是不太貼服，因為不少女生也忘了妝前保濕的重要性，想快快化出一個完美的妝感，一枝好用的妝前乳霜幫到你。
想購買一枝妝前乳霜卻無從入手，不如參考有美容界「奧斯卡」之稱的日本@COSME，其所公布的「人氣底霜排行榜」當中頭20位（截至15/01/2020），當中入選的產品都是日本女生共同票選和推薦，也是獲得女生高度好評的好物呢！
一枝合適的打底霜，除了可達到均衡膚色的效果外，更可以令到妝容更加的貼服 (ig@kinako_world)
【接下圖看更多】「人氣打底霜排行榜」當中的第三位至第二十位！
第2位：LA ROCHE-POSAY 理膚寶水全護清爽防曬亮白乳 30ml HK$270
LA ROCHE-POSAY 全護清爽防曬亮白乳UVA PRO30ml適合皮膚較易敏感的女生 (ig@larocheposayjp)
LA ROCHE-POSAY是一個十分出名的法國醫學品牌，除了推出不同系列的防曬外，更推出了深受小資女歡迎的爽膚水噴霧。這款的防曬亮白乳夠預防肌膚氧化的問題，因此可同時提亮膚色，最重要的是產品更是標明無添加任何的防腐成份，用後也不會造成皮膚的負擔。
它不含香精與會傷害皮膚的Paraben防腐劑(ig@tktkchan)
加上更採用專利的UV過濾系統技術，當中的 Meroxyl SX和XL防曬成分更可全效隔離對皮膚有害的指外線。
第1位：PAUL & JOE 高效保濕調色妝前隔離霜SPF15 PA+ 30ml HK$225
PAUL & JOE BEAUTE - MOISTURIZING FOUNDATION深受不少女生的歡迎(ig@ym.ake)
這款的高效保濕調色妝前隔離是一款全新升級系列，產品當中潤色配方除了可修正膚色，更可同時塑造透澈自然的肌膚，全新的配合更新提高了成份當中橙花水的比例，更加達致調理肌膚的作用，同時更增加了兩種透明質酸鈉，希望將保濕效果加倍升級，擔心皮膚顏色不合適的問題，大可以放心，因為設有三種色調來配襯任何膚色的女生。
資料來源：《@COSME》