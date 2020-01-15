黃曉明Angelababy屢傳婚變終成真？讓愛情關係更長久的下7大要點

「百年修得同船渡，千年修得共枕眠」，能夠由一對情侶變成相濡以沫、廝守一生的愛侶，也是得來不易的。 結婚約五年，卻屢次傳出婚變的黃曉明和楊穎（Angelababy），兩人各自在公開場合雖多次否認婚變傳聞，可是近日黃曉明對婚變的回應，由以往的否認變為：「所有的感情都會變，唯獨親情不會。」令二人婚變傳聞更為鬧哄哄。

黃曉明在2015年與Angelababy（楊穎）結婚，早年經常以情侶檔現身不同的活動，可是近年兩人鮮少一同出席活動。 (WEIBO@Angelababy)

當年，黃曉明和Angelababy 的「世紀婚禮」被指是童話故事中的王子與公主在現實中成婚，當時宛如城堡的婚禮佈置、眾多帥氣的明星擔當伴郎和伴娘團，更有名貴的勞斯萊斯婚車高調迎親，令當時幸福嫁給「王子」的Angelababy成為女生羨慕的對象。

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誰知數年後，幸福的童話故事如泡沫般散掉，也讓人明白想要一段長久的婚姻，並不是易事，近日黃曉明更在訪談中吐露自己的感情觀說；「這世界上很多的東西，都是會變的，但其實我覺得人活到最後，你到最後也是會發現，只有親情是不會變的」。

要維持一段幸福的感情，也是不易的事。有外國網站就集結了一眾婚禮主持人多年以來的觀察，表示如果一段婚姻關係出現以下七個的元素，就是婚姻不健康或是不長久的徵兆了。想讓婚姻更美滿的你們，更需要留意自己的愛情關係，減少不健康元素出現在感情關係中。

【接下圖看】婚姻不會持續的七個原素

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資料來源：《Huffpost》