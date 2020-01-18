彩妝收納必學「分類」　擺位按上妝次序　磁鐵板竟是慳位好幫手？

「年廿八，洗邋遢」相信最令不少女生感到困擾的都是雜亂無章的化妝櫃，看見林林總總的化妝品隨意扔放在一個角落，甚是煩惱。 於是，新一年你終於決心整理混亂的化妝台，卻對整理化妝品的概念一無所知，不過原來只須把握數個收納小技巧便可不費吹灰之力把雜亂化妝台整理好。

家中除了衣物需要整頓外，相信女生平日最常使用到的便是化妝台了，有時候趕著上班、上學或是約會的你，總需要花費不少的時間在雜亂無序的化妝櫃上，如眾裡尋「它」般找出自己所需要的化妝品，有時更因時間緊促的關係，唯有放棄，卻因而令妝容變得不完整。

整齊的化妝桌讓人看得也十分的喜悅 (ig@unicorn._.vanity) 女生想讓亂七八糟的化妝台收拾或擺放得井然有序，不妨學習以下簡單的收納小技巧或方法，來改變自己混亂不堪的化妝台吧！

把過期或用完的化妝品先丟掉

把過期或用完的化妝品先丟掉可讓女生的化妝台騰出較多的位置 (ig@beautifiedlife96)

女生們想要收拾雜亂的化妝台，第一步便需要將一些過期的產品或長年都不會使用的化妝品丟掉。不少女生化妝台亂七八糟的原因都是因為過往的彩妝品和保養品都是隨意收納，看見那裡的小抽屜有空位便放進去。時間一長就很難會注意到所用或所買的彩妝品有否過期。為了自己的皮膚著想，還是趕快把過期或沒用的化妝品扔掉吧！

(一)化妝品收納技巧：根據產品種類來分門別類

根據產品種類的分門別類時，可讓女生在化妝的時候更快找到自己所需的產品 (ig@christinakaay)

女生根據產品種類分門別類時，可以按照平日上妝的步驟，開始收拾 (ig@glossco) 最顯淺易明的收納技巧便是還原基本步，依照「使用的部位」來作簡單分類收納，首要按化妝品的類別進行分類，如底妝類、遮瑕類、修容類、眼影類、眼線類、唇彩類和皮膚護理的產品等。擺放的位置可依據上妝的順序將化妝品收納在合適的位置。

除此之外，如果化妝品真是太多的女生，可將化妝品再細分平時較常用的和不常用的，那女生在化妝的時候，便可以得心應手了！

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(二)化妝品收納技巧：運用透明收納盒

運用不同間隔的透明收納盒，有助收納不同類型和大小的化妝品 (ig@blueeyedtargetmom)

透明收納格子盒也是收藏不同色號和大小唇膏和其他化妝品的好幫手(ig@vanityboxoficial) 當將化妝品分門別類後，便需要運用透明收納盒將其收納妥當，運用透明收納盒的好處便是可一目了然知道化妝品的擺放位置。筆者推薦在選購透明收納盒可挑選一些備有抽屜或分層的收納盒，不但清晰可見更可兼收不同類別的妝品。除了透明的抽屜外，特別是透明收納格子盒也是收藏不同色號和大小唇膏的好幫手，一枝枝擺放在格子中，方便看到想使用的顏色。

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(三)化妝品收納技巧：運用抽屜分隔塊讓化妝品一目了然

運用抽屜分隔塊可讓化妝品清晰可見 (ig@etoilecollective)

不是每個女生都擁有一張屬於自己的化妝台，有時侯書桌便是一張化妝台了，所以唯有將化妝品放進抽屜中，可是抽屜過大卻容易讓較為細小的化妝品被其他大件的化妝品遮蔽著，所以一塊「抽屜分隔塊」便可以大派用場。

加上，在抽屜裡擺放不同設計的分隔塊，便可以在抽屜中劃分不同大小的空間，並配合產品種類依次收納，不但節省位置更有助快速拿取需要用的化妝品。

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(四)化妝品收納技巧：製造牆面空間收納

製造牆面空間收納也是一個可增加位置收納化妝品的方法 (ig@unicorn._.vanity)

或許只單靠數個的抽屜盒或是桌面都不足夠收納過多的化妝品，想製造更多的空間的話，可以嘗試在牆上安裝一塊磁鐵板，然後將磁鐵放置在化妝品的背面，然後放上磁鐵板便可。其次，女生也可以運用現時大熱的「收納掛牆架」，當中的掛牆架通常包含十個或以上的收納袋子，女生也可以依類放置化妝品在上面，從而減少化妝台產生添亂的情況。