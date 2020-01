Selena Gomez新專輯透露走出情傷心聲：世界那麼大一定有人珍惜我

睽違五年,經過一段長時間的沉寂,現年27歲的樂壇「流行曲天后」席琳娜(Selena Gomez )終走過患病、網絡霸凌和失戀的陰霾,攜著全新專輯《Rare》回到歌唱舞台,在歌聲中展示最為美好的自己,並在歌詞中述說過去憂與喜。

「流行天后」席琳娜(Selena Gomez )五年後,終於推出了全新專輯《Rare》。(ig@selenagomez)

「流行曲天后」席琳娜(Selena Gomez )過去的經歷讓一眾樂迷明白到,即便你走得多慢都無所謂的,最重要的是絕不停下腳步。現時27歲的Selena Gomez最廣為人熟識的是與加拿大歌手賈斯汀·比伯(Justin Bieber)糾纏9年,卻不能結果的愛情故事。雖然不少樂迷對此事感到傷感,不過是次Selena攜著最新大碟《Rare》回來,是要告訴大家最好的自己已經準備好再次站在耀眼的舞台發光發亮。

專輯《Rare》述說自己心底最真摰的感受

是次Selena攜著最新大碟《Rare》回來,在音樂短片中也看到她的狀態大勇 (ig@selenagomez)

Selena Gomez自15歲出道時便無間斷地發展歌影視三棲,先前兩張個人專輯《Star Dance》和《Revival》以空降的姿態奪得音樂排行榜Billboard首位,短短十年便成功成為不少青少年心目中的青春少女偶像,更是首位在社交網絡平台Instagram中,追蹤者數目是破億的女歌星。

Selena Gomez與加拿大歌手賈斯汀·比伯(Justin Bieber)糾纏9年的愛情,也因為Justin Bieber的婚事而告一段落 (ig@selenagomez) 不過近幾年她飽受情傷、身體傷痛和因網絡霸凌的問題,讓她的身心飽受煎熬,五年間也沒有再推出新的獨立專輯,不少樂迷都翹首以待她的新專輯。今年初Selena Gomez重新整理自己,再度出發,推出全新專輯《Rare》,同名專輯主打歌《Rare》,也收錄早前釋出的歌曲《Lose You To Love Me》(在失去你之後愛自己)。愛情的傷痛讓人心如刀割,可是傷痛也讓人學習如何修補裂縫。是次她不再談那段與Justin Bieber青蔥歲月的愛情,而是帶著重新的自己回到大家的眼前,更直言新專輯是對大眾一個最真切的告白。

情傷、患病和網絡霸凌讓她身心飽受煎熬

情傷、患病和網絡霸凌曾經讓Selena Gomez的身心飽受煎熬(ig@selenagomez)

主打歌《Rare》所示的信息便如歌名一樣,世上每一個人都是獨一無二的,無法容易地被人取代,Selena透過歌詞告訴傷心、失落或是迷失自我的人明白:「不要讓別人來定義自己,別讓世界的聲音奪去你對生命溫度的追求」,因為她從自己的經歷明白到,快樂與否都是靠著自己的手所築成,最重要是相信自己是「最特別的」那一個。

現時走出情緒和患病陰霾的Selena Gomez,也讓自己的人生活得更好同更精彩 (ig@selenagomez) 或許她與Justin Bieber離離合合的愛情路讓她陷入不同程度的愛情煩惱。數年間他們分手再復合的消息也見慣不怪,可是傳媒或是大眾的評論卻對Selena造成一個制肘。2015年初,外國傳媒拍攝到正在沙灘度假的Selena,身型異常的暴漲,當時她更飽受外界的言語和網絡攻擊,不斷有人批評她的身材,更指她是因為分手的關係自暴自棄而導致身材走樣。事情告一段落後,Selena在一次的訪問分享當時自己曾因心理的壓力和批評導致抑鬱,更需要尋求心理輔導治療。

我會把自己完完全全的關起來,直至我能再感受到自信和自在為止。 席琳娜(Selena Gomez )

Selena Gomez因患紅斑狼瘡的困難,在2017年更因病而接受好友 Francia Raisa的腎臟後,接受腎臟移植手術 (ig@selenagomez) 當時飽受外界批評的Selena,終於在一次接受《Billboard》的訪問時分享自己早在2013年時已患上紅斑狼瘡,當時更因病情反覆發作的原由,讓她迫不得已取消當時的巡回演出,病情反覆不定,更需要接受不同的化學治療,更因服藥的關係,令身型走樣,面對各種不同程度的問題和痛苦,更令她陷入更強烈的情緒和驚恐纏繞的問題。直到2017年因病情的需要移植腎臟,才可活命。死裡逃生的經歷,讓Selena活多一次,也讓她明白需到要走出困境,需要自己走出去。

每個人都是獨一無二的,別人無法定義你是誰

Selena Gomez 表示專輯當中的主打歌《Rare》是想說每個人都是珍貴的信息(ig@Selena Gomez)

就如主打歌《Rare》的歌詞提到「But I know that I’m special, yeah(但我知道我是特別的一個);And I’ll bet there’s somebody else out there(我肯定世界那麼大,一定有人會珍惜我);To tell me I’m rare, to make me feel rare(並告訴我,我很珍貴 讓我感覺到自己很珍貴)」需要別人善待自己,最先的一步是明白自己是那個獨一無二的人,沒有人可取替,也不要因為別人的不珍惜或是批評,因而自輕自賤,因為終究也可以找一個會珍惜和接納自己的人。

