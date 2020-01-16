Selena Gomez新專輯透露走出情傷心聲：世界那麼大一定有人珍惜我

睽違五年，經過一段長時間的沉寂，現年27歲的樂壇「流行曲天后」席琳娜（Selena Gomez ）終走過患病、網絡霸凌和失戀的陰霾，攜著全新專輯《Rare》回到歌唱舞台，在歌聲中展示最為美好的自己，並在歌詞中述說過去憂與喜。

「流行天后」席琳娜（Selena Gomez ）五年後，終於推出了全新專輯《Rare》。(ig@selenagomez)

「流行曲天后」席琳娜（Selena Gomez ）過去的經歷讓一眾樂迷明白到，即便你走得多慢都無所謂的，最重要的是絕不停下腳步。現時27歲的Selena Gomez最廣為人熟識的是與加拿大歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）糾纏9年，卻不能結果的愛情故事。雖然不少樂迷對此事感到傷感，不過是次Selena攜著最新大碟《Rare》回來，是要告訴大家最好的自己已經準備好再次站在耀眼的舞台發光發亮。

專輯《Rare》述說自己心底最真摰的感受

是次Selena攜著最新大碟《Rare》回來，在音樂短片中也看到她的狀態大勇 (ig@selenagomez)

Selena Gomez自15歲出道時便無間斷地發展歌影視三棲，先前兩張個人專輯《Star Dance》和《Revival》以空降的姿態奪得音樂排行榜Billboard首位，短短十年便成功成為不少青少年心目中的青春少女偶像，更是首位在社交網絡平台Instagram中，追蹤者數目是破億的女歌星。

Selena Gomez與加拿大歌手賈斯汀·比伯（Justin Bieber）糾纏9年的愛情，也因為Justin Bieber的婚事而告一段落 (ig@selenagomez) 不過近幾年她飽受情傷、身體傷痛和因網絡霸凌的問題，讓她的身心飽受煎熬，五年間也沒有再推出新的獨立專輯，不少樂迷都翹首以待她的新專輯。今年初Selena Gomez重新整理自己，再度出發，推出全新專輯《Rare》，同名專輯主打歌《Rare》，也收錄早前釋出的歌曲《Lose You To Love Me》（在失去你之後愛自己）。愛情的傷痛讓人心如刀割，可是傷痛也讓人學習如何修補裂縫。是次她不再談那段與Justin Bieber青蔥歲月的愛情，而是帶著重新的自己回到大家的眼前，更直言新專輯是對大眾一個最真切的告白。

【接下圖看】回顧Selena Gomez與Justin Bieber昔日的愛情

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情傷、患病和網絡霸凌讓她身心飽受煎熬

情傷、患病和網絡霸凌曾經讓Selena Gomez的身心飽受煎熬(ig@selenagomez)

主打歌《Rare》所示的信息便如歌名一樣，世上每一個人都是獨一無二的，無法容易地被人取代，Selena透過歌詞告訴傷心、失落或是迷失自我的人明白：「不要讓別人來定義自己，別讓世界的聲音奪去你對生命溫度的追求」，因為她從自己的經歷明白到，快樂與否都是靠著自己的手所築成，最重要是相信自己是「最特別的」那一個。

現時走出情緒和患病陰霾的Selena Gomez，也讓自己的人生活得更好同更精彩 (ig@selenagomez) 或許她與Justin Bieber離離合合的愛情路讓她陷入不同程度的愛情煩惱。數年間他們分手再復合的消息也見慣不怪，可是傳媒或是大眾的評論卻對Selena造成一個制肘。2015年初，外國傳媒拍攝到正在沙灘度假的Selena，身型異常的暴漲，當時她更飽受外界的言語和網絡攻擊，不斷有人批評她的身材，更指她是因為分手的關係自暴自棄而導致身材走樣。事情告一段落後，Selena在一次的訪問分享當時自己曾因心理的壓力和批評導致抑鬱，更需要尋求心理輔導治療。

我會把自己完完全全的關起來，直至我能再感受到自信和自在為止。 席琳娜（Selena Gomez ）

Selena Gomez因患紅斑狼瘡的困難，在2017年更因病而接受好友 Francia Raisa的腎臟後，接受腎臟移植手術 (ig@selenagomez) 當時飽受外界批評的Selena，終於在一次接受《Billboard》的訪問時分享自己早在2013年時已患上紅斑狼瘡，當時更因病情反覆發作的原由，讓她迫不得已取消當時的巡回演出，病情反覆不定，更需要接受不同的化學治療，更因服藥的關係，令身型走樣，面對各種不同程度的問題和痛苦，更令她陷入更強烈的情緒和驚恐纏繞的問題。直到2017年因病情的需要移植腎臟，才可活命。死裡逃生的經歷，讓Selena活多一次，也讓她明白需到要走出困境，需要自己走出去。

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每個人都是獨一無二的，別人無法定義你是誰

Selena Gomez 表示專輯當中的主打歌《Rare》是想說每個人都是珍貴的信息(ig@Selena Gomez)

就如主打歌《Rare》的歌詞提到「But I know that I’m special, yeah（但我知道我是特別的一個）；And I’ll bet there’s somebody else out there（我肯定世界那麼大，一定有人會珍惜我）；To tell me I’m rare, to make me feel rare（並告訴我，我很珍貴 讓我感覺到自己很珍貴）」需要別人善待自己，最先的一步是明白自己是那個獨一無二的人，沒有人可取替，也不要因為別人的不珍惜或是批評，因而自輕自賤，因為終究也可以找一個會珍惜和接納自己的人。

【接下圖看】Selena Gomez走出傷痛的方法