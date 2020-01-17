Hermè首推彩妝系列　親民入手24款唇膏色調　開賣時間是？

只需$520便可擁有Hermè的單品？法國奢侈品牌Hermè首度推出彩妝系列，並以名為「Rouge Hermès」的唇膏作主打。唇膏顏色的靈感源自經典的Kelly手袋，可說是一個入手Hermès最親民的方法。

法國奢侈品牌Hermè首度推出彩妝系列，並以名為「Rouge Hermès」的唇膏作主打。(Hermè)

擁有183年歷史的法國奢侈品牌去年已透露即將進軍美妝界，消息震撼整個時尚圈。經過兩年的研發過程，首個唇膏系列「Rouge Hermès」終於在日前亮相。「Rouge Hermès」系列共有24款色調，靈感來自Hermès手袋中的900種皮革色調與75,000種絲綢色調。

唇膏的質感如Hermès手袋般分為霧面與亮澤(Hermès)

唇膏的質感如Hermès手袋般分為霧面與亮澤，霧面質感如Hermès suede， 麂皮的柔軟手感；光澤亮面就如Kelly手袋的柔韌小牛皮。品牌的香水總監Christine Nagel更為「Rouge Hermès」特別設計出專屬香氣。她在成為Hermès的香水總監前，已曾與多個高端品牌合作，創造出Narciso Rodriguez for Her、Jo Malone英國梨與小蒼蘭和Miss Dior Chérie等多款香水。

「Rouge Hermès」系列採用可替換式唇膏芯設計，管身為永久使用，唇膏管身的撞色配搭則由Hermès珠寶創意總監Pierre Hardy操刀。每支唇膏的售價為67美元（約520港元）；唇膏芯則為42美元（約326港元），將於3月在指定店舖中販售。

每支唇膏的售價為67美元（約520港元）；唇膏芯則為42美元（約326港元），將於3月在指定店舖中販售。( Hermès)

負責Hermè美妝部門的Agnèsde Villers表示，品牌希望消費者在購買「Rouge Hermès」的時候不只覺得自己擁有了一支唇膏，而是加入了品牌的大家庭。Hermès更計劃每六個月便推出一個新的彩妝系列，底妝、眼妝、胭脂等產品將陸續曝光，保養系列亦緊接其後，令人期待Hermès會為我們帶來怎樣的驚喜。

【按圖看】不少時尚品牌都曾推出彩妝系列，就如Gucci近日首度推出的復古彩妝品，同樣話題感十足：