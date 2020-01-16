Dyson風筒出喜慶紅特別版　拜年前必到Beauty Lab享免費美髮服務

新年換新髮型是不少女生的指定動作，風靡眾女生的Dyson Supersonic風筒繼去年推出黑紫色後，今個新年，換上充滿喜慶感的紅色，推出新春限定版，升級版風筒更有效養出健康光澤的髮絲。

Dyson Supersonic最新推出新春限定版風筒，風筒換上充滿喜慶感的紅色。（IG＠sashabonar）

一般風筒利用高溫來達至乾髮效果，容易對頭髮造成傷害，長髮女生更要每天體驗著「吹到手軟」，頭髮仍未乾透的經歷。升級版Dyson Supersonic風筒的智能熱控技術由每秒偵測20次升級至40次，可更精準控溫護髮。智能熱控技術加上強勁的氣流，防止頭髮被過高溫度傷害，同時大大減少吹頭時間。

升級版Dyson Supersonic風筒特別照顧頭皮保養，全新柔和乾髮風嘴可以針對性地呵護敏感頭皮，並幫助防止因高溫吹髮引起的染髮褪色。新春限定版更特別搭配華麗的皮革紅色禮盒，送禮或自用也同樣充滿節日氣氛。

按圖看Dyson Supersonic新春限定版風筒的特別之處：

健康強韌的秀髮令造型更自然持久，女生們欲體驗Dyson產品的魅力，不妨到全港首家Dyson Beauty Lab享受美髮服務。Dyson Beauty Lab除了設有Dyson Supersonic風筒的體驗服務，更備有Dyson Airwrap造型器。造型器結合氣流與熱力的方法來打造髮型，令頭髮保持光澤，更有助防止髮絲因過熱而受到損害。只要事先於網上預約，場內的美髮造型師便會根據女生的面型與髮質，提供專業的美髮造型建議。只需15分鐘便可擁有全新造型，新年活動排得密密，沒時間換新髮型，這裡絕對是女生拜年前必到的好去處。

按圖看Dyson Beauty Lab的環境：