Chanel唇膏可被這日本開架品牌取代？記者實試：不相信是$65貨色

日本開架品牌為何沒有高貴的包裝仍然可以吸引一班女生搶購？沒有其他理由，只因「高性價比」，只需數十元，便有機會媲美專櫃品牌的質素，不入手才是對不住自己。 早前在日本COSME ME指日本品牌Cezanne的一款唇膏可媲美Chanel Rouge Coco，記者當然要試試。

日本開架品牌 Cezanne的唇膏有傳可媲美Chanel Rouge Coco。（林珈希攝）

日本網絡瘋傳Cezanne是Chanel平價版

Chanel Rouge Coco是品牌的經典唇膏，香港提供26款式，而外國更逾30款；唇膏用了荷荷巴、含羞草及向日葵組成的三重植物蠟質，可修護同時保濕雙唇；日本開架品牌Cezanne潤彩唇膏深受日本女生都熱捧，唇膏水潤透薄，可慢慢堆疊唇色，一共11款色號，雖遠不及Chanel，但當中的裸色 #104，則可媲美Chanel的 #402，Chanel搽上來會較順滑，而且帶着品牌獨有的香味，而Cezanne則是無味，不怕香精敏感，價錢更只是Chanel 1／5，是不過不失的平價版之選。

按圖了解色號和價錢 ==>

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由上至下：#102、#104、#402。（林珈希攝） 記者用後感：甚麼這是$65的貨色？我不相信 對於Cezanne的印象是，平價、很多日本小資女使用，看到網上對她評價極高，而且可以媲美Chanel Rouge Coco，立即去試！ 看見店內多款色號已經缺貨，便心知「有保證」，的確沒有失望，顯色度高，水潤透薄，不會感到有一層東西在嘴上，而且是唇膏真的是無味，這樣便不怕敏感；它不是非常順滑，正常水準；不過小失望位是，與Chanel相似的裸色 #104 非常顯唇紋，其他偏紅一點的便沒有太大問題，不過Cezanne唇膏是一支超越$65的貨色，有驚喜。

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如果Cezanne缺貨還有甚麼平價選擇？

日本的開架品牌多不勝數，雖然未必每一支都可以媲美專櫃，但也有質素保證。

如果你是經常遊日的女生，在藥妝店一定見過Opera蹤影，金樽設計的Opera Lip Tint，不但外表簡約優雅，而且非常好用，它是混合唇膏及唇釉配方，透澤感高，滋潤卻不黏膩順滑質感，上嘴時非常順滑，難怪連續兩年拿下＠cosme唇膏排行榜第一位，更有「國民唇膏」之稱；另外，Chifure的唇膏系列也是不錯的選擇，品牌標榜百元定價、無添加香料，無論甚麼年紀的女性都喜歡這品牌，早年更因為兩支土色唇膏由日本紅到台灣，打開國外知名度；它包裝一般，勝在有30款色號選擇；質素不錯，顯色度高，不算滋潤但不會乾，如果乾唇的朋友可以先上潤唇膏再上，另外，Chifure的唇膏和包裝可以分開購入，如果想環保或慳位，買一個唇膏盒，其他只買替芯裝，拿出街時替換便可。

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（資料來源：COSME ME）