自我檢測命定髮型　日專家剖析5臉型2眼神　剪錯瀏海：女神變凡人

韓國人氣女團BLACKPINK門面擔當成員之一的Lisa，近日以全新髮型示人，一改以往招牌整齊的「瀏海頭」改為露出飽滿的前額，可是卻被部分網民恥笑「女神秒變平凡人」。

早前，擁有精緻五官的LISA在外國網站TC Candler所舉行的2019年「亞太區百大美女」排行榜勇奪當中的第一位，相信說她擁有一張會令一眾的網民神魂顛倒的樣貌也不太過份，可是人氣女神近日卻敗在該不該剪掉瀏海和露出額頭的髮型上，更謂是「一剪錯，滿盤皆落索」呢！

日本綜藝節目《この差って何ですか？》經常會邀請不同專業領域的專家上節目當中分享有用的信息 (TBS) 相信不少女生也曾糾結剪不剪瀏海，和剪瀏海失敗的經歷，不過俗語也有說：「臉型決定瀏海，瀏海決定一個人的氣質。」其實女生只要選對配合自己臉型的「瀏海造型」便可以達到修飾臉型和缺點的問題了，日本節目《この差って何ですか？》便邀請臉型分析專家岡田實子分享如何挑選適合自己臉型的髮型。

挑選髮型在於臉的長度和眼神

日本面型診斷協會會長岡田實子早前在節目上講解不同臉型的女生該剪甚麼類型的髮型。(《この差って何ですか？》劇照)

日本節目《この差って何ですか？》早前邀請了日本面型診斷協會會長岡田實子講解要判斷髮型是否適合自己的臉型可以從兩個方面著手，第一是臉的長度，第二點便是眼神給人的印象。

女生決定剪甚麼的髮型時，需先了解自己的臉型和眼神。(《この差って何ですか？》劇照) 每個人的臉型和長度都各有不同，當中臉的長度大概可簡單分劃兩類：「長臉」和「短臉」。若女生額頭至到下巴的垂直長度是比起兩邊耳朵之間的距離為長的話，便是屬於長臉型的女生，若兩者的長度和距離也是差不多的話，便是屬於短臉型的女生。

臉型大概也可以分為五種，分別是圓臉型、鵝蛋型、長臉型、和本壘板臉型。(《この差って何ですか？》劇照)

臉型專家在節目中更刻意講解，臉型大概也可以分為五種：圓臉型、鵝蛋型（額頭最寬的距離和下顎最寬的距離很相近）、長臉型（臉部的長度接近於顴骨最寬距離的2倍），本壘板臉型也可稱為心型臉（顴骨較明顯、髮際線偏低和擁有尖下巴的臉型）和長本壘板臉型（下巴位置比較寬闊、顴骨也較明顯）。

在以上五種的臉型當中鵝蛋型、長臉型和長本壘板臉型是屬於長臉型，因為臉部的「縱長」比「横長」更長。本壘板臉型和圓臉型便是屬於短臉型了，因臉部的「縱長」比「横長」更短。當女生了解自己是屬於哪類的臉型後，便可以根據臉型來決定髮型了。

【按下圖看】了解自己的臉型適合瀏海還是露額

從眼睛給人的印象選髮型

眼神可決定一個人適合哪種的髮型 (《この差って何ですか？》劇照)

當女生知道自己的臉型是屬於可留瀏海或是否露出額頭後，便要決定自己是屬於曲髮還是直髮好了。臉型專家在節目中指出髮型的造型變化的重點是最決於眼神的形象。她也指出眼睛是每個人的靈魂之窗，也是臉部整個的中心點，眼神也是非常影響他人對自己的第一印象，而眼神大概可分為柔和和凌厲銳利兩大類。

從眼睛給人的印象選髮型，也是一個不鈤的選擇(《この差って何ですか？》劇照) 眼尾的方向是偏向上揚的話便是屬於「凌厲銳利」；眼尾方向是較下垂的便屬於「柔和」的眼神。專家指出擁有柔和眼神的女生矛人感覺親切可愛，較為適合曲髮的造型，相反眼神是屬於「凌厲銳利」的，擁有成熟幹練感，所以利落直髮的造型會較為合適她們的氣質。

【按下圖看】了解自己的眼神決定髮型

不少女星在新的一年也換上新的髮型，可是並不是每個女星也選對適合自己臉型的髮型，就讓筆者為大家回顧一下女星崩壞的髮型照吧！

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資料來源：《この差って何ですか？》