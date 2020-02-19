【櫻花突襲】Jo Malone櫻花香水2月底必搶　Gucci復古包裝難抗拒

日本氣象株式會社早前公布2020年賞櫻時間表（第三回），預計東京地區3月16日櫻花開始盛開。踏入 2020 春夏季，美妝界推出不同新香水，櫻花味也是今年主打之一，包裝更是支支都別有心思，哪一支最值得入手呢？

Jo Malone London 將在2月28日在日本獨家推出櫻花版香水 Sakura Cherry Blossom Cologne。（jomalone.jp）

日本櫻花限定：Jo Malone London Sakura Cherry Blossom Cologne

英國香水品牌 Jo Malone London 一年四季都會推出不同的限定香水，令一眾粉絲期待。除了每年 3月英國主題限定版，在2月28日，日本 Jo Malone London 會推出櫻花版香水 Sakura Cherry Blossom Cologne ，只限日本發售。

限定版櫻花香水以春天盛開的櫻花香作前調，並加上玫瑰和怕羞草的香氣，另有佛手柑、甜橙等清新香氣調和，最後以幽香的麝香作結，清新；不單是香味吸引，包裝也換上霧粉色的蓋子、標籤，並綁上同色的日本繩結，配上透明的瓶身，甜美又浪漫；如果最近未能飛往日本，以下也有兩款櫻花香水介紹，在香港便可入手。

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+ 3 + 2

Gucci 推出柔和包裝的 Gucci Guilty Love Edition 香水 （jhn_39@Instagram）

花果香料體驗：Gucci Guilty Love Edition

Gucci 繼推出高貴清新的Mémoire d’une Odeur，Gucci 為慶祝 Forever Guilty 誕生一周年，推出2款限量版香氛Gucci Guilty Love Edition，一看包裝已經吸引大家眼球，限定版香水以淡綠色及復古淺粉紅色設計，獨特又不失經典；Gucci Guilty 分了女版 Pour Femme 和 男版 Pour Homme，Pour Femme 以佛手柑、西柚和水仙作前調，清新迎鼻，後以紫羅蘭和雙瓣茉莉，基調則用輕盈的麝香，提升層次感；Pour Homme以金桔、柑橘和粉紅胡椒為前調，果香和香料碰撞氣息更鮮明，另以薰衣草、天竺葵和迷迭香作中調，主調則是廣藿香、安息香、岩蘭草，令這現代、剛陽的新氣味作骨幹，情侶們可以考慮入手做情人香水。

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一向中性的 Tom Ford 推出首支玫瑰私人調香 Rose Prick。 （tfb_itsjoao@Instagram）

三重玫瑰享受：Tom Ford Rose Prick

Tom Ford 香水樽身設計一向方方正正，配性都是較為中性，但在2020年，品牌推出首支玫瑰私人調香 Rose Prick ，特以用3種玫瑰調配：保加利亞玫瑰、法國五月玫瑰以及土耳其玫瑰，不同玫瑰帶出不同特性，有清甜、濃郁、飽滿，再配合前調的花椒和薑黃、基調的吐魯香脂和麝香香調，用香味呈現一支帶刺的美麗玫瑰，同時代表着強悍且溫柔的女生；除了全新香味，包裝更一改中性形象，樽身換上啞光玫瑰粉紅，讓人少女心爆發，但Tom Ford 也不會因而棄奢華時髦感，所以在樽身嵌上啞黑色金屬名牌。

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