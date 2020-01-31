日本開架遮瑕膏價錢可低至1/8　哪可媲美神級Clé de Peau遮瑕？

專櫃品牌包裝美，而且有質素的保證，因而吸引不少追捧者，但如果有開架可以取代專櫃，身為小資女又怎可錯過。 日本的開架品牌出了名性價比高，早前日本COSME ME便推介了4支人氣專櫃品牌遮瑕膏的取代品，但又是否在質量上真的可以媲美？

Excel 無重絲滑三色遮瑕霜被指可媲美Etvos 的礦物三色遮瑕盤。（yuuuuunsankakeikanri／elk_oki @Instagram）

Etvos 礦物三色遮瑕盤 = Excel 無重絲滑三色遮瑕霜

日本天然礦物品牌Etvos主打化妝同時護膚，遮瑕膏加入了礦物成分及草本植物油成分，提供三色，適合不同肌膚人士之餘，更可以按不同瑕疵而選取顏色，如自然米色可遮蓋斑點、暗瘡印、偏橙色可遮蓋青色黑眼圈等；開架版的Excel同樣是三色遮瑕，成分包含荷荷芭種子油、橄欖果實油、夏威夷果種子油3種植物美容油，可媲美Etvos上妝同時保養，而且Excel的持久力高，又貼妝，是平價之選；另外，兩個品牌都附有掃具，可按範圍及部位自行調整，不同的日本網民都大讚Excel的掃具好用，而且用至見底。

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Clé de Peau 鑽光遮瑕膏 = Canmake 水潤遮瑕膏

Clé de Peau是日本的貴婦品牌，但其五百多元的遮瑕膏好用程度是連大學生要節衣縮食也想入手，品牌的遮瑕膏粉質細緻、遮瑕力高，隱藏毛孔，服貼、持久，價錢、質素成正比，但每次使用的份量不多，非常耐用，不少人的評價都是會回購的；Clé de Peau的價錢對許多人來說仍是昂貴，如果預算不多，可以考慮Canmake的遮瑕膏，只需1/8的價錢便可入手，它同樣是筆狀，持久力強，容易推開及緊貼肌膚，有一定的保濕能力。雖然Canmake實惠，但始於Clé de Peau的粉質較幼細，如果用Canmake大面積塗抹會顯粉感，粉質還是Clé de Peau取勝。

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你會選擇 Laura Mercier 還是 The saem？（lipscosme.com／blobbblog@Instagram）

Laura Mercier超持久無痕遮瑕霜 = The Saem 絲滑自然遮瑕液

Laura Mercier遮瑕液曾榮獲「2018 Allure Best of Beauty」大獎，它主打12小時不脫完美配方，防掉色、防汗、防潮、防水、不含油，而且保濕力好，非常適合用來遮毛孔和黑眼圈、更可撫平細紋；共12種色調可供選擇。

曾是2018年@cosme大賞遮瑕產品第一位的The Saem遮瑕液以前已經被拿來與Nars遮瑕液作比較，其遮瑕力驚人，卻又能做到保濕度和延展性強，不過上妝效果還是Nars較優勝。今次COSME ME更指The Saem與Laura Mercier同樣有不錯的效果；The Saem（韓國售價約34港元）只是Laura Mercier 1／8價錢，學生妹也能負擔得起，不過The Saem設計不容易控制份量，一不少心會浪費了，用家要自我衡量。

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SUQQU 晶采淨妍遮瑕筆 = Maquillage遮瑕液EX

SUQQU遮瑕筆含日本產的綠葉萃取精華、玻尿酸等保濕成分，滋潤皮膚，就算用在易顯乾紋的眼唇部位也不是問題，而且妝效自然透薄；另外，SUQQU的調色出名適合亞洲肌膚，因而遮瑕效果也會顯得更自然，也可改善膚色不均的問題，不過有些網民指小缺憾是旋轉式開關一不小心會扭出過剩的份量。

Maquillage本是Shiseido的副線，已有質素的保證，其質地柔軟，延伸性強，有保濕功能，可8小時不脫妝，另帶有微細閃粉，可用在眉、嘴作提亮，也可完美遮蓋雀斑和黑眼圈，同時令肌膚更自然好氣息。

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（資料來源：COSME ME）