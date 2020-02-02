宋慧喬再顯帶貨實力　「韓版@cosme」有色潤唇膏榜　$38韓牌上榜

武漢肺炎讓人人心惶惶，口罩是市民每天必備的。既然戴上口罩不少女生便順道放棄化妝，然而當除下口罩時看到自己毫無血色，有點嚇人，不如用有色潤唇膏，可滋潤唇部同時擁有自然好氣色。 韓國美妝網站Glowpick像日本@cosme般收集用家評分，並整理出「人氣有色潤唇膏排行榜」，不妨參考一下。

韓國美妝網站Glowpick像日本@cosme般，會收集網民的評分、留言整合定期出排行榜。（Glowpick.com）

按圖先看韓國Glowpick「人氣有色潤唇膏排行榜」，倒數第15位至第4位 = = >

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第3名：Bobbi Brown晶鑽保濕修護唇膏

Bobbi Brown護唇膏上市以來都是品牌的唇部銷售冠軍，護唇膏含天然橄欖、牛油果、荷荷巴油等潤唇成分，滋潤並修護雙唇，有效減少唇紋、乾紋；另不防腐劑丶塑化劑丶硫酸鹽丶亞硫酸鹽及麩質；系列一共有6款色系，配膚溫變色科技，唇色會按個人體溫而不同，當中Bare Raspberry色號是最受韓國女生歡迎。

Glowpick網民都大讚護唇膏十分保濕，而且持久，更指它給予雙唇生命，不過他們都認為定價略嫌偏高，建議大家可以到免稅店購入。

第2名：Clarins 凝亮護唇油

Clarins在數年前推出了護唇油Lip Comfort Oil，深受大眾歡迎。護唇油蘊含豐富的植物萃取成分，修護能力極高，能滋潤嘴唇及撫平唇紋，持久力高，有些人會在晚間當唇膜使用，明早嘴唇還是水潤的，特別適合乾唇人使用。

品牌先後推出了7款不同水果香氣的款式，顏色也因款式而異，平日也可以搭配有色潤唇膏使用，不顯唇紋，不過有些Glowpick上的評價指護唇油的香味太濃，如果不喜歡香味的女生便要想一想。

宋慧喬在韓劇《男朋友》中使用了雪花秀肌本潤唇膏，造成一陣的搶購潮。（amigohan@Instagram）

第1名：雪花秀肌本潤唇膏

一向愛用本土品牌的韓國，第1位順利由「國民品牌」雪花秀的肌本潤唇膏奪得。

潤唇膏含有山茶花油萃、紅花精華、杏核油等成分，可以形成高親膚性油質保護屏障層，加強保濕鎖水，並且有效撫平唇紋同時增強唇部彈性；系列一共有12款色系，宋慧喬就曾在韓劇《男朋友》中使用這系列的 #4 Rose Red色號，引起一陣的搶購熱潮。網民都指雪花秀潤唇膏是冬天必備的，有效拯救他們甩皮的雙唇，非常水潤，又不黏頭髮，顯色度高，平時自然妝當唇膏使用也不成問題。

（資料來源：Glowpick.com）