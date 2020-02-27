【愛的迫降】孫藝珍「世理妝」重點公開　無辜感偽素顏必學一招

雖然熱播韓劇《愛的迫降》已經播完，但是劇中孫藝珍的穿搭、髮型妝容都引起網友關注，更登上了熱搜。今次就讓孫藝珍的御用化妝師，為大家公開孫藝珍在劇中的減齡妝容重點，分析「尹世理」的美妝秘訣！

孫藝珍在《愛的迫降》中的妝容受到網友熱烈關注。(Facebook@tvN 드라마)

負責孫藝珍劇中妝容的是韓國知名美容院Jenny House的院長Mujin，她成為孫藝珍的專用化妝師已經有6年的時間，Mujin在接受《Allure Korean》採訪時就公開了孫藝珍在《愛的迫降》的妝容，整套劇分別有兩個妝容：一個是富家女妝容，一個是降落北韓後的偽素顏妝容。

韓國美容院Jenny House的院長Mujin就公開了她為孫藝珍在劇中的化妝技巧。(YouTube@Allure Korea)

降落北韓妝容

尹世理在降落北韓後化的是偽素顏妝容，有種落魄小姐又不失氣質的感覺。(Facebook@tvN 드라마)

偽素顏妝重點：少量多次上粉 打造輕薄乾淨底妝

院長Mujin表示由於孫藝珍因為玩降落傘而降落於北韓，是一個落魄的狀態，所以她在北韓時的妝容幾乎像是沒有化妝一樣，不少網友驚呼零妝感的孫藝珍皮膚狀態好到發光，Mujin就透露這個北韓的偽素顏妝並沒有化眼影、胭脂、睫毛膏甚至連唇膏也沒有，重點就在於輕薄乾淨的底妝。

要塑造裸妝感，底妝一定要少量多次地上，而且最好選擇偏薄身的粉底，氣墊粉餅也是很好的選擇。Mujin表示她會另外再使用遮瑕膏來修飾瑕疵，因為通常遮瑕度高的底妝都會偏厚重，就會很顯妝感，看上去就會顯老。

按圖看孫藝珍底妝妝容：

唇妝：粉色​／無色潤唇膏

另外一個世理妝的偽素顏重點就是唇色，Mujin表示孫藝珍在北韓的時候的唇色就是片粉色或者裸色，有時候甚至好像是自己原本的唇色，那是因為孫藝珍原本的唇色偏紅，初期化妝師還會為孫藝珍擦有色的潤唇膏或是唇蜜，後來因為覺得顏色太深，也直接用無色潤唇膏就算了，可見女神除了皮膚保養得宜，連嘴唇也一樣水嫩紅潤。

另一個世理妝的偽素顏妝重點就是唇色要偏淡，營造楚楚可憐的無辜感。(Facebook@tvN 드라마)

按圖看孫藝珍的唇妝：

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北韓妝容推介使用的化妝品：

財閥千金的CEO妝容

尹世理在劇中不單止是一位千金小姐，而且還是事業有成的女強人。(Facebook@tvN 드라마)

尹世理在劇中不單是一位富家女，而且還是事業有成的女強人，因此Mujin為了營造出CEO的強勢感，在妝容方面就會比起北韓時的裸妝稍為厚重，但是主要以優雅、知性為主。底妝方面，Mujin使用了兩個不同顏色的粉底液，用一深一淺的粉底來塑造小臉的效果，淺色的粉底液擦在臉部中央的位置，深色的粉底液則擦在臉部邊緣位置，兩個粉底暈染開的地方就會製造出一個自然的陰影，比起用陰影粉更加自然有層次感，而且有瘦臉效果！當然，底妝也是以薄透為主，因為厚重的妝容並不適合孫藝珍。

按圖看孫藝珍的CEO妝容底妝：

孫藝珍瘦臉底妝要訣：

唇膏方面Mujin強調會根據孫藝珍在劇中不同的造型而改變，但是唇膏的主要色調都是以粉橘色、乾燥玫瑰紅或者裸粉色為主，而且都是偏霧面妝感，帶出尹世理典雅又秀氣的氣質。

孫藝珍的唇色會根據不同的造型而改變，但主要色調都是以粉橘色、乾燥玫瑰紅或者裸粉色為主。(Facebook@tvN 드라마)

另外這個CEO妝的眼妝也是走低調路線，眼影主要是粉色系和大地色系的單色眼影，加上咖啡色的幼眼線，如果想要增加強勢感的話就可以在眼尾畫一個上揚的眼線，霸氣的財閥千金小姐就出現了。在眉毛方面，不管是北韓妝還是CEO妝，尹世理的眉毛都是自然的野生眉，根根分明而且毛流清晰整齊，沒有刻意把眉型描繪出來，只是利用眉筆輕輕勾勒出眉毛的線條感，看上去乾淨又自然。

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