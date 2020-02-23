愛情怎能幸福長久?專家:不用愛得轟烈 「這樣」相處更穩定長久

韓劇中男女主角轟轟烈烈的愛情故事讓人看得春心蕩漾，很多女生就會因此憧憬戀愛的美好，也希望自己的愛情來臨時，會和命中的那一位經歷浪漫的瞬間，可是殘忍的現實會狠狠的打你一巴掌讓你清醒，那只是電視帶給你的假象。

韓劇的愛情總是讓女生嚮往，但是現實卻很少有轟轟烈烈的愛情。(《想停止的瞬間》劇照)

現實中很多情侶在熱戀期的確會很甜蜜，但是過後就會變得平淡，彼此之間的火花也會變小，屆時就會覺得想約會地點很麻煩，想要送什麼禮物很苦惱，正所謂「相愛容易，相處難」，想要維持一段穩定又長久的感情一點都不容易。但是有愛情專家就認為情侶間「無聊」的相處模式比起驚喜不斷更加幸福，也是維持長久關係的致勝之道。

愛情專家認為能夠並度「無聊」的情侶會更加長久幸福。(《親愛的，原來是你》劇照)

美國暢銷作家Mark Manson在《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》一書中就提及了幾點來分析為什麼能夠經歷「無聊」時刻的情侶才是最幸福的：

「無聊」是穩定關係的基礎

生活60多年的老夫老妻能夠白頭到老的秘訣是能夠在悠長的日子裡相伴打發無聊的時間。(unsplash) Mark Manson認為在一段穩固的關係中，最重要的因素之一就是伴侶一起度過無聊時間的能力，想像一下一對80多歲的老夫妻能夠一起生活60多年也能維持關係的秘訣，肯定不是因為他們之間經歷了什麼刺激的冒險，而是他們會在悠長的日子裡相伴打發無聊的時間，一起做「無聊的事情」，像是一起下廚、一起煲劇看電影、到超市閒逛等等，這些活動雖然不刺激，卻令人愉快，享受彼此的陪伴。

社交媒體營造錯誤的愛情觀

名人、KOL等經常都會在社交媒體放閃，間接發放了錯誤的信息。(misselani@IG) Mark Manson指出現在的社交媒體經常發放錯誤的信息，不少名人、KOL等等都喜歡在Facebook、Instagram等等放閃，表面看上去她們的生活多姿多彩，於是很多人就會進行比較，認為成功的情侶就是要這麼甜蜜有趣，有豐富的節目行程，不知不覺就會給自己和伴侶增加壓力，也會開始懷疑這段關係。其實人們應該要了解並且接受「無聊」是正常生活的一部分，並不需要抗拒無聊的時光，而特意找刺激有趣的事情來做。

享受無聊時刻不代表你是無聊的人

現代人的確很怕成為無聊的人，Mark Manson表示接受無聊不代表宅在家什麼都不做，只是在閒暇的時間不用刻意去規劃節目或者行程，而是著重伴侶互相陪伴的時光，在家裡想做什麼就做什麼，但是也要提醒自己成為一個令人興奮的伴侶，保持情侶之間規劃活動的動力，只是情侶之間要成長，就要學會一起享受「無聊」。

情侶之間要有成長，就要學會一起享受「無聊」的時間。(wongtsuiyu@IG)

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資料來源: Mark Manson《The Subtle Art of Not Giving a F*ck》