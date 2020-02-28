日本@cosme 2月份人氣化妝水　$3XX「流金水」奪冠勝千元級神仙水

日本權威美容網站@cosme是日本女生的美容指標，網站會定期更新不同的化妝品護膚品排行，全民票選的方式讓@cosme變得更有公信力。最近它就公布了2020年人氣化妝水排行榜，看看近來日本女生最愛用的真心好評化妝水又是哪支吧？

日本權威美容網站@Cosme最近公布了2020年人氣化妝水排行榜。(wongtsuiyu@IG)

由日本女生票選出來的@Cosme「人氣化妝水排行榜」（截止2020年2月21日），由開架到專櫃品牌都有，小資女就可以安心選擇自己想要入手的化妝水，轉季換護膚品也不怕中伏了！

按圖看「人氣化妝水排行榜」第4到第20名：

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第2名：Albion Flora Drip 化妝水

Albion繼健康水後再次推出「白神之露」，一推出後就迅速受到日本女生的追捧，更在小紅書上爆紅，被稱為是「白神水」。白神水最珍貴的就是它的白神發酵液「MYURAT™」，可以深層滲入肌膚底層，讓肌膚變得緊緻有光澤，更有網友把它和神仙水做對比，難怪會成為第2名的人氣化妝水。

Albion Flora Drip 化妝水 80ml 約HKD$494 (日元7,000円) (Lipcosme)

第1名：IPSA生肌水源素

日本有四大神水，包括神仙水、健康水、紫蘇水和流金水，這次排名第1的生肌水源素就是其中之一的「流金水」，同時也是IPSA的皇牌產品，一支就能夠達到補水、鎖水、造水功效。不少日本女生用家都在評論表示用完一定都會再回購，因為它的保濕效果很顯著，而且用後皮膚變得柔軟細緻，更可以改善皮膚水油平衡，功效十分顯著。另外這支「流金水」還可以舒緩因為生活壓力或睡眠不足引起的暗瘡問題，達到調理的作用。以三百多元一支的價錢來說，性價比可說是十分高，輕鬆奪得本月人氣化妝水冠軍！

IPSA生肌水源素 200ml HK$ 320 (Lipcosme)

資料來源: 日本@cosme